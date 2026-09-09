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İBB Operasyonları kapsamında gözaltına alınan İstanbul Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine vekalet edecek ismin seçimleri dün ( 8 Eylül 2026) gerçekleşti. Üsküdar Belediyesi Başkan vekilliği seçimini AK Parti kazandı. AK Parti’nin adayı dördüncü oylamada 23 oy alan Dündar Ziya Gültekin kazandı.



'BİZ MİLLÎ MÜSLÜMANLARI FERAHA ĞARKETTİ'



Seçim sonuçlarının ardından kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut ünlü sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşım yaptı. Ünlü paylaşımında ''Üsküdar'ın Ak Parti'ye geri dönmesi biz millî Müslümanları feraha ğarketti. Allâh-u Teâlâ İstanbul'umuzun iâdesiyle sürûrumuzu itmâm eylesin. İstanbul'un kaybedilmesine sebep olanlara da müstehaklarını i'tâ eylesin. Âmîn!'' ifadelerini kullandı.





GENİŞ YANKI UYANDIRDI





Ünlü'nün paylaşımı sonrası sosyal medyada tepkiler hızla büyüdü. Birçok sosyal medya kullanıcısı Ahmet Mahmut Ünlü'yü hedef alan paylaşımlarda bulundu. İfadesindeki 'Müslümanları feraha gark etti'ifadesi ise en çok dikkat çeken bölüm oldu...Ünlü'nün eleştirilere ve mesaja vereceği yanıt ise merak oldu.



CÜBBELİ AHMET HOCA (AHMET MAHMUT ÜNLÜ) KİMDİR?





Ahmet Mahmut Ünlü (d. 27 Şubat 1965, İstanbul[2]), halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Türk vaiz, hafız ve yazardır.

Doğup büyüdüğü İstanbul'un Fatih ilçesi Çarşamba semtinde bulunan İsmailağa Cemaati içinde uzun yıllar faaliyet göstermiştir ve 2024 yılında bu cemaatten ayrılmıştır. Resaili Ahmediyye ismiyle farklı konularda yayımlanmış birçok risalesi bulunan Ünlü, medyada yer alan tartışmalı ifadeleri, yazdığı kitaplarla ve verdiği vaazlarla tanınmaktadır.