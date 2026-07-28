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Yeşil sahalardaki başarılarıyla tarihe geçen Cristiano Ronaldo, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Yıllarca Manchester United forması giyen ve İngiliz futbolunu yakından tanıyan yıldız oyuncu, futbol dünyasının arka planını anlatacak bir dizi projesi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

GÜÇLÜ KADRO VE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

"Day 1s" adını taşıyan yapım, Stanley Dalton isimli bir futbolcu menajerinin saha içi ve dışındaki amansız mücadelesini konu alacak. Dizide başrol oyuncusu menajer Dalton karakterine, Homeland dizisindeki performansıyla tanınan Damian Lewis hayat verecek.

Projenin yönetmen koltuğunda Kingsman ve Kick-Ass gibi başarılı filmlerle bilinen Matthew Vaughn oturuyor. Yapımda Ronaldo’nun yanı sıra unutulmaz futbolculardan Thierry Henry de yer alacak. Henry'nin projede kendisini mi yoksa farklı bir karakteri mi canlandıracağı ise henüz netlik kazanmadı.