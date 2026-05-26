Çorum’da gece saatlerinde yaşanan bıçaklı kavga paniğe neden oldu. İki genç, sokak ortasında kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerle yaşadıkları tartışmanın ardından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre U.G. (17) ve B.Ç. (17) ile henüz kimliği belirlenemeyen kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, iki genç bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralı gençler olay yerinden ayrılarak yakınlarından yardım istedi.

YARDIM İÇİN BAŞKA MAHALLEYE GİTTİLER

Araçla Kale Mahallesi Aydınlıkevler 6. Sokak’a giden yaralılar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı gençler Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerini belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.