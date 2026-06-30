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Kaynak: İHA

Çorum'da tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir başarıya imza atıldı. Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle kentte ilk kez ekilen yerli ve milli yazlık buğday çeşidi 'kirve', kuru tarım şartlarındaki gelişimiyle göz doldurdu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından sahada gerçekleştirilen fenolojik gözlem ve verim tahmini çalışmalarında, 'kirve' çeşidinin süt olum sonu ile hamur olum başlangıcı dönemine ulaştığı belirlendi. Yapılan arazi incelemelerinde; yerli buğdayın başak boyu, tane iriliği ve genel bitki gelişiminin beklentilerin üzerinde bir performans sergilediği kaydedildi.

Teknik ekiplerin değerlendirmelerine göre, çeşidin kardeşlenme özelliğinin oldukça kuvvetli olduğu, kardeş başakların ana başak ile boy ve gelişim yönünden büyük oranda benzerlik gösterdiği tespit edildi. Yetkililer, bu yapısal özelliklerin çeşidin yüksek verim potansiyeline sahip olduğunun en net göstergesi olduğunu vurguladı.

Demonstrasyon çalışmasının sulama yapılmadan, tamamen kuru tarım (Dry Farming) koşullarında yürütülmesine karşılık 'kirve' çeşidinin güçlü bir gelişim göstermesi dikkat çekti. Mevcut fenolojik durumu inceleyen uzmanlar, yerli buğdayın Çorum'un ekolojik şartlarına başarılı bir şekilde uyum sağladığını ifade etti. Sulama imkanı olmadan elde edilen bu başarılı sonuçların, kuraklık riskinin giderek arttığı bölgelerde 'kirve' çeşidini önemli ve güvenilir bir alternatif haline getirebileceği aktarıldı.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, araştırma enstitüleri ile ortaklaşa yürüttükleri çalışmalarla yerli ve milli çeşitlerin sahadaki performanslarını yakından izlemeyi sürdüreceklerini açıkladı. Müdürlük tarafından yapılan bilgilendirmede, üreticilere iklim değişikliğine uyum sağlayabilecek alternatif ürünler kazandırmak ve sürdürülebilir tarımsal üretimi desteklemek amacıyla yürütülen projelerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.