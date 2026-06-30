Avrupa ve İsviçre genelinde haziran ayında rekor kıran ve olağan dışı şekilde uzun süren sıcak hava dalgası, İsviçre Alpleri'ndeki erime sürecini korkutucu bir boyuta taşıdı. İsviçre Buzul İzleme Ağı (GLAMOS) Direktörü Matthias Huss, meteoroloji şartları nedeniyle dağlardaki erime temposunun daha önce hiç görülmemiş bir seviyeye ulaştığına dikkat çekti.
Avrupa’da meteorolojik kıyamet kopuyor: Alplerde buzullar yaz sonuna kadar yok olabilir
Avrupa'yı sarsan kavurucu sıcak dalgası Alpler'de benzeri görülmemiş bir buzul erimesi başlattı. GLAMOS Direktörü Matthias Huss, normalden çok erken başlayan ekstrem sıcaklar sebebiyle asırlık buzulların yaz sonuna kadar sonsuza dek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.Kaynak: AA
Yaşanan bu yoğun ve uzun vadeli sıcaklık dalgalarının arkasında insan faaliyetlerine bağlı iklim değişikliğinin yattığını ifade eden Huss, geleceğe yönelik senaryoların da bu tür hava olaylarının sıklığının artacağını gösterdiğini vurguladı.
Normalde temmuz ve ağustosta etkili olan yaz sıcaklarının artık mayıs ve haziran aylarına kayarak genişlediğini belirten Huss, iklim krizinin mevcut tablonun olumsuz etkilerini çok daha tehlikeli bir noktaya ulaştırdığını aktardı. Huss, sıcak hava dalgalarının tamamen yeni bir olgu olmadığına işaret ederek "Geçmişte de sıcak hava dalgaları yaşadık ancak iklim değişikliği her şeyi yeni bir seviyeye taşıyor." diye konuştu.
Huss, buz tabakasındaki kalınlık kaybının çarpıcı bir hızla ilerlediğini dile getirdi. Huss, "Şu anda Alplerde benzeri görülmemiş erime oranları görüyoruz. Son günlerde buzulların olduğu bölgedeyim ve buzun kalınlığının ne kadar hızlı azaldığını görmek gerçekten etkileyici.
Sadece İsviçre'deki buzullar bile, buz ve kar kaybıyla gece gündüz her altı saniyede bir olimpik yüzme havuzunu dolduruyor." diye konuştu.
Kış döneminde yetersiz kar yağışı alınması sebebiyle dağlardaki kütlenin zaten zayıf düştüğünü hatırlatan Huss, süreci şu sözlerle özetledi:
"Mayısta ilk sıcak hava dalgasını yaşadık. Şimdi bu sıcak hava dalgası, zaten kötü olan bir durumun üzerine geliyor. Şu anda sürdürülemez kütle kaybının başladığı bir durumdayız. Bu durum, mevsim için gerçekten erken. Bugünden itibaren yaz sonuna, yani eylül sonuna kadar geçen her gün, yüzyıllar veya on yıllar önce oluşmuş buzulları sonsuza dek yok edecek."
Dünya genelinde yürütülen mevcut politikaların küresel ölçekte 2,7 derecelik bir sıcaklık artışına işaret ettiğini söyleyen Huss, Avrupa kıtasının dünyanın geri kalanından çok daha hızlı ısındığı uyarısında bulundu.
Bu gidişatın engellenememesi durumunda 2100 yılına kadar Alp buzullarının yüzde 90'ının tamamen yiteceğini öngören uzman, 2050 yılına kadar koordineli bir çalışmayla karbondioksit emisyonlarının sıfırlanması halinde mevcut buzulların en azından yüzde 25'inin geleceğe taşınabileceğini belirtti.
Huss ayrıca, hızlanan erimenin ve azalan kar yağışının kış sporları turizmini de doğrudan vuracağını, gelecekte kayak faaliyetlerinin yalnızca çok yüksek rakımlı merkezlerde sembolik olarak sürdürülebileceğini sözlerine ekledi.