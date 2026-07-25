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Kaynak: İHA

Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle çevredeki tarım arazilerine ulaşmadan söndürüldü.

Yangın, Alaca ilçesine bağlı Kuzkışla köyündeki bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hasadın ardından henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kuru otların tutuşmasıyla kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Alevleri fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye Alaca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmalarında yangın, çevredeki ekili tarım alanlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme ve soruşturma başlatıldı.