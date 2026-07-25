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Kaynak: İHA

Karaman'da meydana gelen ATV kazası can aldı. Kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Kılbasan köyü yakınlarındaki Karadağ bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karadağ'a gezmeye giden Vural Kayalık'ın (39) kullandığı 70 ACF 128 plakalı ATV, dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Kazada kayalıklara savrulan sürücü Vural Kayalık olay yerinde hayatını kaybetti. ATV'de bulunan A.G. (38), Y.K. (11) ve E.S.G. (4) ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de kazanın meydana geldiği noktada çalışma yaptı. Vural Kayalık'ın cenazesi, incelemelerin tamamlanmasının ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.