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Kaynak: İHA

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yaban hayvanına çarpmamak için yapılan ani manevra kazayla sonuçlandı. Takla atarak tarlaya uçan otomobildeki aynı aile büyük bir faciadan kıl payı kurtuldu.

Kaza, önceki gece saat 22.00 sıralarında Çan-Bayramiç kara yolunda, Etili köyü sapağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayramiç'ten Çan istikametine seyreden Ş.Ö. yönetimindeki 10 ES 189 plakalı otomobilin sürücüsü, iddiaya göre aniden yola çıkan yaban hayvanına çarpmamak için direksiyonu kırdı.

Manevra sonrası kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Ş.Ö. ile otomobilde bulunan eşi ve çocuğunun yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.