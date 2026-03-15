Çorum’un İskilip ilçesinde 82 yaşındaki Alzheimer hastası Ramazan Uludağ, yaşadığı apartmanın üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, 100. Yıl Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ailesiyle birlikte yaşayan Ramazan Uludağ, henüz bilinmeyen bir nedenle evinin penceresinden beton zemine düştü.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uludağ’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından yaşlı adamın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı.

Uludağ’ın kardeşi Salih Uludağ, ağabeyinin camdan düştüğünü belirterek yaşından dolayı akli dengesinin zaman zaman zayıfladığını ifade etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.