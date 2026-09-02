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Kaynak: Haber Merkezi

Çorum FK, yaz transfer döneminde dikkat çeken bir hamleye imza attı.

Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden kırmızı-siyahlılar, FC Copenhagen forması giyen Youssoufa Moukoko’yu kadrosuna kattığını duyurdu.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI

Çorum FK’dan yapılan açıklamada, 2004 doğumlu Alman milli santrforun satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Genç futbolcu, 2026-2027 sezonu sonuna kadar Çorum FK forması giyecek.

BUNDESLİGA TARİHİNE GEÇMİŞTİ

Youssoufa Moukoko, Borussia Dortmund formasıyla henüz 16 yaş 1 günlükken Bundesliga’da sahaya çıkarak lig tarihinin en genç oyuncusu olmuştu.

Moukoko, ilk golünü ise 16 yaş 28 günlükken kaydederek Bundesliga tarihinin en genç golcüsü unvanını da elde etmişti.

DÜNYA KUPASI’NDA FORMA GİYDİ

Almanya A Milli Takımı formasını da giyen genç santrfor, 2022 FIFA Dünya Kupası’nda görev aldı.

Moukoko, bu turnuvada Almanya’nın Dünya Kupası tarihinde sahaya çıkan en genç futbolcusu oldu.

ÇORUM FK’DAN HOŞ GELDİN MESAJI

Kırmızı-siyahlı kulüp, transfer açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ailemize hoş geldin Youssoufa! Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılarla dolu bir yolculuk diliyoruz.”