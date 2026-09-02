Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Trabzonspor’da bir ayrılık daha resmiyet kazandı.

Bordo-mavili kulüp, İngiliz orta saha oyuncusu John David Lundstram’ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

SÖZLEŞME KARŞILIKLI FESHEDİLDİ

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ tarafından Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan açıklamada, futbolcuyla olan sözleşmenin karşılıklı olarak sona erdirildiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz John David Lundstram arasındaki 1 Temmuz 2024 başlangıç ve 30 Haziran 2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.”

TRABZONSPOR’DA AYRILIK SÜRECİ

Böylece 2024 yılında Trabzonspor kadrosuna katılan John David Lundstram’ın bordo-mavili ekipteki dönemi sona ermiş oldu.