Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geleceği müsabaka öncesinde çalışmalarına devam etti.
Teknik direktör Burak Yılmaz'ın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra dar alanda topa sahip olma ve pas organizasyonları üzerinde çalıştı.
Antrenmanın ilerleyen bölümünde iki ceza sahası arasında yüksek tempolu geçiş çalışmaları yapıldı. Program, oyuncuların turnuva formatında karşılaştığı maçlarla sona erdi.