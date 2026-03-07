Trendyol 1. Lig’in 29. haftasında Arca Çorum FK, Çorum Şehir Stadı’nda Atakaş Hatayspor’u konuk etti.

Mücadeleyi 3-1 kazanan ev sahibi ekip, Süper Lig hedefi doğrultusunda kritik bir galibiyet aldı.

Karşılaşmada ilk gol konuk ekipten geldi. Hatayspor, 49. dakikada Chaadaev’in golüyle 1-0 öne geçti.

Çorum FK ise ikinci yarıda etkili bir geri dönüşe imza attı.

İKİNCİ YARIDA GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Ev sahibi ekip 62. dakikada Ferhat Yazgan’ın golüyle skoru eşitledi.

64. dakikada Hatayspor teknik direktörü Bekir İrtegün kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu golün ardından baskısını artıran Çorum FK, 74. dakikada Fredy ile öne geçti. Mücadelenin 88. dakikasında Serdar Gürler’in golü farkı ikiye çıkararak skoru 3-1 yaptı.

UĞUR UÇAR’LA SERİ DEVAM EDİYOR

Teknik direktör Uğur Uçar’ın göreve gelmesinin ardından form grafiğini yükselten Çorum FK, bu sonuçla ligde üst üste dördüncü galibiyetini aldı.

Süper Lig’e yükselme hedefi doğrultusunda play-off hattında yer alan Çorum temsilcisi, puanını 53’e yükselterek yarışta iddiasını güçlendirdi.