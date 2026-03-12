TFF 1. Lig’in 30. haftasında Boluspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada konuk ekip 25. dakikada Serdar Gürler’in golüyle öne geçti. Boluspor ise 73. dakikada Doğancan Davas’ın penaltıdan attığı golle skora denge getirdi.

Ev sahibi ekipte 82. dakikada Balburdia kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçın uzatma dakikalarında sahneye çıkan Sinan Osmanoğlu, 90+4. dakikada attığı golle Çorum FK’ya galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Arca Çorum FK deplasmanda 2-1 kazanarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu.