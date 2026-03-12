Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Halk sağlığını koruma amacıyla yapılan çalışmalar doğrultusunda "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki listeyi yeniledi ve 13 yeni ürünü "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine dahil edildi.
Ünlü markanın çayından boya çıktı: Bakanlık kırmızı listeye aldı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son denetimlerinde 13 ürün daha "sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar" listesine dahil edildi. Siyah çayda ise yasaklı boya tespit edildi.Derleyen: Baran Yalçın
SİYAH ÇAYA YASAKLI BOYA KARIŞTIRMIŞLAR
Samsun Tekkeköy'de üretimi gerçekleştirilen Elmas Gold markalı siyah çay ürününde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya belirlendi.
İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde ise Ceneviz Gıda Ve Kimya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından üretimi yapılan Natural Red 50 Powder (renklendirici) adlı gıda boyası ürününde de gıda kullanımında izin verilmeyen boya olduğu belirlendi.
TEK TIRNAKLI ETİ SATIŞI TESPİT EDİLDİ
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son denetlemelerinde İzmir, Mersin ve Kayseri'de bulunan 9 farklı işletmede dana sucuk, dana kavurma, kırmızı et, kıyma, pide harcı, ve köfte gibi ürünlerde tek tırnaklı eti belirlendi.
YARIŞ ATI SKANDALI
Tek tırnaklı eti kullanıldığı belirlenen işletmeler arasında en çok dikkat çeken Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin aşhanesi oldu.
Kavurmadan çıkan tek tırnaklı etinin, sakatlandıktan sonra kesilip belediyeye satılan şampiyon bir yarış atı olduğu öğrenildi.