Ünlü markanın çayından boya çıktı: Bakanlık kırmızı listeye aldı

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde ise Ceneviz Gıda Ve Kimya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından üretimi yapılan Natural Red 50 Powder (renklendirici) adlı gıda boyası ürününde de gıda kullanımında izin verilmeyen boya olduğu belirlendi.