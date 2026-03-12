Yeniçağ Gazetesi
12 Mart 2026 Perşembe
İstanbul
Ünlü markanın çayından boya çıktı: Bakanlık kırmızı listeye aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son denetimlerinde 13 ürün daha "sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar" listesine dahil edildi. Siyah çayda ise yasaklı boya tespit edildi.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Ünlü markanın çayından boya çıktı: Bakanlık kırmızı listeye aldı - Resim: 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Halk sağlığını koruma amacıyla yapılan çalışmalar doğrultusunda "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki listeyi yeniledi ve 13 yeni ürünü "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine dahil edildi.

Ünlü markanın çayından boya çıktı: Bakanlık kırmızı listeye aldı - Resim: 2

SİYAH ÇAYA YASAKLI BOYA KARIŞTIRMIŞLAR

Samsun Tekkeköy'de üretimi gerçekleştirilen Elmas Gold markalı siyah çay ürününde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya belirlendi.

Ünlü markanın çayından boya çıktı: Bakanlık kırmızı listeye aldı - Resim: 3

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde ise Ceneviz Gıda Ve Kimya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından üretimi yapılan Natural Red 50 Powder (renklendirici) adlı gıda boyası ürününde de gıda kullanımında izin verilmeyen boya olduğu belirlendi.

Ünlü markanın çayından boya çıktı: Bakanlık kırmızı listeye aldı - Resim: 4

TEK TIRNAKLI ETİ SATIŞI TESPİT EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son denetlemelerinde İzmir, Mersin ve Kayseri'de bulunan 9 farklı işletmede dana sucuk, dana kavurma, kırmızı et, kıyma, pide harcı, ve köfte gibi ürünlerde tek tırnaklı eti belirlendi.

Ünlü markanın çayından boya çıktı: Bakanlık kırmızı listeye aldı - Resim: 5

YARIŞ ATI SKANDALI

Tek tırnaklı eti kullanıldığı belirlenen işletmeler arasında en çok dikkat çeken Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin aşhanesi oldu.

Ünlü markanın çayından boya çıktı: Bakanlık kırmızı listeye aldı - Resim: 6

Kavurmadan çıkan tek tırnaklı etinin, sakatlandıktan sonra kesilip belediyeye satılan şampiyon bir yarış atı olduğu öğrenildi.

