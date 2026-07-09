Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Çorum FK'dan radikal bir karar geldi.

Çorum FK 3 yıldız isimle yollarını ayırdı: Süper Lig başarısının mimarıydılar - Resim : 1

ÇORUM FK 3 AYRILIĞI AÇIKLADI

Uğur Uçar yönetimindeki Çorum FK, geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselme başarısında önemli katkılar sunan 3 yıldız oyuncusuyla yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada; Paraguaylı forvet Braian Samudio, Nijeryalı golcü oyuncu Emeka Friday Eze ve Ganalı stoper Joseph Attamah'ın sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Çorum FK 3 yıldız isimle yollarını ayırdı: Süper Lig başarısının mimarıydılar - Resim : 2

HÜCUM HATTINA DAMGA VURDULAR

30 yaşındaki Braian Samudio, geçtiğimiz sezon çıktığı 40 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek takımın hücumdaki en etkili isimlerinden biri oldu.

29 yaşındaki Emeka Friday Eze ise 35 karşılaşmada 10 gol ve 4 asist üreterek Çorum FK'nın Süper Lig'e yükselmesinde önemli pay sahibi oldu.

Çorum FK 3 yıldız isimle yollarını ayırdı: Süper Lig başarısının mimarıydılar - Resim : 3

SAVUNMANIN LİDERİYDİ

Takımın deneyimli isimlerinden Joseph Attamah da geride kalan sezonda 34 maçta forma giyerken 1 asistlik katkı sağladı. Ganalı stoper, savunmadaki istikrarlı performansıyla dikkat çeken isimler arasında yer aldı.