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Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Çorum FK'dan radikal bir karar geldi.

ÇORUM FK 3 AYRILIĞI AÇIKLADI

Uğur Uçar yönetimindeki Çorum FK, geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselme başarısında önemli katkılar sunan 3 yıldız oyuncusuyla yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada; Paraguaylı forvet Braian Samudio, Nijeryalı golcü oyuncu Emeka Friday Eze ve Ganalı stoper Joseph Attamah'ın sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

HÜCUM HATTINA DAMGA VURDULAR

30 yaşındaki Braian Samudio, geçtiğimiz sezon çıktığı 40 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek takımın hücumdaki en etkili isimlerinden biri oldu.

29 yaşındaki Emeka Friday Eze ise 35 karşılaşmada 10 gol ve 4 asist üreterek Çorum FK'nın Süper Lig'e yükselmesinde önemli pay sahibi oldu.

SAVUNMANIN LİDERİYDİ

Takımın deneyimli isimlerinden Joseph Attamah da geride kalan sezonda 34 maçta forma giyerken 1 asistlik katkı sağladı. Ganalı stoper, savunmadaki istikrarlı performansıyla dikkat çeken isimler arasında yer aldı.