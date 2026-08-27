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Serie A ekiplerinden Como, hücum hattı için önemli bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano’nun haberine göre Como, İtalyan golcü Moise Kean’i kadrosuna kattı.

KİRALAMA BEDELİ 10 MİLYON EURO

Transferin mali detayları da belli oldu. Como’nun Moise Kean için 10 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği aktarıldı.

Anlaşmada ayrıca 25 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu bulunduğu belirtildi.

BONUSLARLA PAKET BÜYÜYOR

Transfer paketinde bonus maddeleri de yer alıyor.

Habere göre anlaşmada 5 milyon euro bonus bulunuyor. Böylece transferin toplam maliyetinin bonuslarla birlikte daha da yükselebileceği ifade edildi.

COMO’DAN HÜCUM HATTINA ÖNEMLİ TAKVİYE

Moise Kean transferiyle Como, hücum hattını güçlendirmiş oldu.

İtalyan futbolcunun kısa süre içinde resmi imzayı atması ve yeni takımına katılması bekleniyor.