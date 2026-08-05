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Ancak operasyon sırası İstanbul’dan giderken bir anda İzmir’e evrildi. Bir de topa giren AK Parti İzmir teşkilatı var. Çok işaretler belirdi, İzmir’de neler olacağını kestirmek artık mümkün…

Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) yönelik mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık koltuğuna oturmasıyla ilk istifa eden isimlerden biri İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay oldu.

18 Haziran'da CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bir ilki daha gerçekleştirmişti.

Cemil Tugay hemen ertesi gün 19 Haziran’da “Kurulduğu taktirde yeni partiye geçerim” dedi.

Tugay daha sonra da sık sık yeni parti kurulması gerektiğini ve kurulduğunda da ilk geçen isimlerden biri olacağını ifade etti.

Ancak Cemil Tugay bu açıklamalarını kısa sürede unuttu.

YENİ Parti 24 Temmuz’da kuruldu, Cemil Tugay söz verdiği gibi partiye katılmadı.

Cemil Tugay hem Özgür Özel’in hem de Kemal Kılıçdaroğlu’nun telefonlarına çıkmadı. Bunu hem bizzat kendisi hem de Özgür Özel açıkladı.

CHP’li Meclis üyeleri ve meclis komisyon başkanlarıyla kapalı toplantıda bir araya gelen Cemil Tugay neden telefonlara çıkmadığını şöyle anlattı:

“Kemal Bey de Özgür Özel de iletişim kurmak istedi. Ben her ikisinin de aramalarına yanıt vermedim. Özgür Özel de telefonla aradı ama açmadım. Açsam ne diyeceğim, ne yanıt vereceğim. Onunla ne konuşacağım ki?”

Özgür Özel de telefonla Cemil Tugay’a ulaşamadığını verdiği röportajda şöyle anlatmıştı:

“Son görüşmemiz 2-3 hafta önce gerçekleşti. Cemil bey o konuşmamızda ‘Efendim herkes sizin sırtınıza yük veriyor, birilerinin de yük alması lazım’ demişti bana. Bir de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına ‘Sen AK Parti’ye geçecek misin?’ diye sormayı kendime de, ona da yakıştırmam. Ama sağdan soldan bilgiler getirenler oluyor.”

CEMİL TUGAY’IN SON MESAJI

Cemil Tugay 18 Haziran’da istifa mesajını paylaştıktan sonra sosyal medya hesabından 22 Haziran’da 7'nci Kent Lokantası’nı Konak Toros'ta açtığını ve normalde 50 lira olan menüyü 25 lira yaptığını duyurdu.

23 Temmuz’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi.

Cemil Tugay sosyal medyadaki son mesajında ise Yuvamız İzmir kreşinin aylık 4 bin TL olan ücretini 2 bin 500 TL’ye indirdiğini duyurdu.

Başkan Tugay’ın son mesajının altına ise çok sert tepkiler geldi. Cemil Tugay’ın bu ücret indirimlerinin altında AK Parti’ye geçişinin yattığını öne sürülüyordu.

İşte o mesaj ve tepkiler:

OTOGAR KARARI TAM DA BU SÜREÇTE ÇIKTI

Cemil Tugay kararını ne zaman yüksek sesle dile getirecek diye beklerken Yargıtay’dan önemli bir karar geldi.

Yıllardır beklenen ve Tunç Soyer döneminde hukuki adımları yoğunlaştırılan otogar konusunda dün önemli bir karar çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sözleşme süresi dolmasına rağmen İzmir Otogarı’nı tahliye etmeyen İZOTAŞ’a yönelik hukuk mücadelesini kazandı. İzmir 23’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, otogarın tahliye işlemlerinin durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararını Yargıtay incelemesinin tamamlanması üzerine kaldırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tahliye işlemlerinin ardından otogarın işletmesini devralarak, hızlı bir şekilde tadilat çalışmalarına başlayarak, tesisin fiziki koşullarını iyileştirecek.

Bu karar da “zaman ayarlı” olarak yorumlanıp Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası üzerinden tartışıldı.

OPERASYON İSTANBUL’DAN İZMİR’E DÖNDÜ

Bir yandan da İstanbul’un ilçelerine şafak operasyonları yapılırken İzmir’in Menderes ilçesine de operasyon yapılıp belediye başkanı İlkay Çiçek’in tutuklanması da bir soru işareti olarak yerini aldı.

Tüm bunları yanı sıra Cemil Tugay'ın 14 Ağustos'ta, AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıldönümünde üç ilçe belediye başkanıyla birlikte iktidar partisine geçeceği öne sürülüyor.

Bugün CHP’nin basın toplantısında CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı’ya Cemil Tugay’ın 14 Ağustos’ta AK Parti’ye geçeceğinin konuşulduğu soruldu.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı ise bununla ilgili net bir bilgileri olmadığını ancak siyasal çizginin tam karşısına geçişte hem geçen başkan hem de onu o makama getiren siyasilerde sorumluluk aranması gerektiğini vurgulayıp topu Özgür Özel’e attı.

Cemil Tugay ise İzmir’in Kazakistan’ın şehirleri ile kültür, turizm ve ticaret ilişkilerini güçlendirmek için çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Tugay Türk dünyasının en önemli manevi merkezlerinden biri kabul edilen Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’ni de ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ile baş başa görüşmesinde "belediye başkanı yapma" dediği 4 isimden birinin Cemil Tugay olduğu gündeme gelmişti.