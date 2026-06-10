Kadıköy Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Kadıköy Kitap Günleri bu yıl 10. kez düzenleniyor. Etkinlik 12 Haziran Cuma günü başlayacak ve 21 Haziran Pazar akşamına kadar sürecek. Hasanpaşa’daki Kadıköy Belediyesi Bahçesi’nde her gün 10.00 ile 21.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek olan organizasyon, İstanbul’un en renkli edebiyat buluşmalarından biri olarak kitapseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Etkinlik Kadıköy Belediyesi Bahçesi’nde gerçekleşecek. Yaklaşık 100 yayınevi stant açarak kitaplarını doğrudan okurlarla buluşturacak. Söyleşiler, imza günleri, atölyeler ve dinletilerle dolu program sayesinde ziyaretçiler hem yeni kitaplara ulaşma hem de yazarlarla birebir sohbet etme fırsatı yakalayacak. Kadıköy’ün köklü kültür ve sanat damarını yansıtan bu buluşma, özellikle aileler ve gençler için de cazip seçenekler sunuyor.

ONUR KONUĞU AYŞE KULİN VE ÜNLÜ KATILIMCILAR

Bu yılın onur konuğu Türk edebiyatının güçlü kalemi Ayşe Kulin olacak. Kulin, etkinlik boyunca okurlarıyla özel buluşmalar gerçekleştirecek. Katılımcılar arasında ise Işıl Özgentürk, İnci Aral, Buket Uzuner, Mustafa Balbay, Adnan Özyalçıner, Fikri Sağlar, Zeynep Oral, Mehmet Güreli, Buket Arbatlı, Timur Soykan, Murat Ağırel, Barış Terkoğlu, Sevim Ak, Aslı Tohumcu, Şener Üşümezsoy, Jale Sancak, Ali Rıza Binboğa, Murat Gülsoy, Şevval Sam, Müjdat Gezen, Alper Canıgüz, Barış Müstecaplıoğlu, Can Temiz, Selçuk Somer, Şükrü Erbaş, Haydar Ergülen, Feyza Hepçilingirler, Nazım Alpman, C. M. Kösemen, Salihcan Sezer, Selda Uygur, Aytül Akal, Müge İplikçi, Ceren Kerimoğlu, Saygın Ersin ve Özlem Yüzak gibi 250’den fazla yazar, gazeteci, akademisyen ve sanatçı yer alıyor.

Ayrıca Op. Dr. Banu Çiftçi, Sinan Meydan, Murat Menteş, Irmak Zileli, Neslihan Önderoğlu, Murat Uyurkulak, Ayşen Özagar Somunkıran, Ömür Müzeyyen Yılmaz ve daha birçok isim programda konuşmacı olarak okurlarla bir araya gelecek.

On gün boyunca sürecek etkinlikte edebiyat, tarih, sağlık, çocuk kitapları ve güncel konulara odaklanan onlarca söyleşi, atölye çalışması ve imza etkinliği düzenlenecek. Kadıköy Belediyesi’nin organize ettiği bu şölen, sadece kitap satışı değil aynı zamanda kültürel bir festival havası taşıyor.

13 HAZİRAN CUMARTESİ: AÇILIŞ VE İLK SÖYLEŞİLER

13 Haziran Cumartesi günü saat 14.00’te açılış töreniyle start verilecek. Ardından program söyleşilerle devam edecek. Günün ilk söyleşilerinden biri olan Çocuktan Öğrenen Yetişkinlerin Çağı başlıklı oturumda Dr. Bahar Eriş ve Ömür Kurt, çocuklarla kurulan ilişkinin yetişkinlerin dünyasını nasıl dönüştürebileceğini anlatacak. Aynı saatlerde Murat Menteş Huzur Tanpınar’da başlıklı söyleşide Ahmet Hamdi Tanpınar’ın edebiyat dünyasına ve mirasına kendi penceresinden bakacak. Irmak Zileli ve Neslihan Önderoğlu Bir Hikâye Nasıl Başlar başlıklı söyleşide yazma sürecinin ilk adımlarını tartışacak.

14 HAZİRAN PAZAR: SAĞLIK, TARİH, EDEBİYAT VE GÜNCEL KONULAR

14 Haziran Pazar günü sağlık, tarih, edebiyat ve güncel konuların öne çıktığı bir program katılımcıları bekliyor. Op. Dr. Banu Çiftçi menopoz ve hormon tedavisi hakkında bilgi verirken Ayşen Özagar Somunkıran ile Ömür Müzeyyen Yılmaz Edebiyatta Kadın Anti Kahramanlar Kadınların Gizli Ajandası konulu söyleşi etkinliği gerçekleştirecek. Tarihçi yazar Sinan Meydan Atatürk’ün Mirası Laik Cumhuriyet başlıklı söyleşide okurlarla buluşurken Aytül Akal çocuk edebiyatının çocuklara sunduğu dünyayı anlatacak.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KADIKÖY KİTAP GÜNLERİ

Kadıköy Kitap Günleri uzun yıllardır İstanbul’un en önemli edebiyat etkinlikleri arasında yer alıyor. En son 2017 yılında tarihi Haydarpaşa Garı’nda düzenlenen 9. etkinlik 325 bin ziyaretçi ve 2 milyondan fazla kitap satışı rekoru kırmıştı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı “Kadıköy Kitap Günleri bizim için her zaman bir etkinlikten fazlası oldu.