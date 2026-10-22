Kaynak: DHA

9'uncu sınıf öğrencisi F.K., meslek öğrenmek, uygulamalı mesleki almak amacıyla 19 Mayıs Mahallesi'ndeki Kapaklı Sanayi Sitesi'nde bir oto tamirhanesinde eğitime başladı.

F.K., öne sürülene göre 24 Eylül günü okul kıyafetindeki eksiklik nedeniyle okula gitmedi. Ertesi gün eğitim aldığı oto tamirhanesine giden F.K.'ye işletmeci Abdukadir K. iddiaya göre işe devamsızlık yaptığı gerekçesiyle acımasızca saldırdı. Çocuğu tekme ve tokatlarla darp eden işletmecinin o şiddet dolu anları, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

F.K. darbedildiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini bulup, annesi Kadriye Enez Koyuncu'ya izletti. Oğlunun feci şekilde darbeldiğini gören Koyuncu, hastaneye gidip darp raporu aldı. Daha sonra oğlunu darbeden oto tamirhanesi işletmecisi Abdulkadir K.'den şikayetçi oldu.

'HENÜZ SAVCILIKTAN BİLGİ GELMEDİ'

Kapaklı Emniyet Müdürlüğü, CİMER, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na giderek gerekli şikayetlerde bulunduğunu söyleyen Kadriye Enez Koyuncu, oğlunu darbeden kişi hakkında savcılık tarafından bir işlem yapıldığına dair kendisine henüz bilgi gelmediğini dile getirdi.

Anne Koyuncu, çektiği video ile yaşadıklarını anlatırken, verdiği şikayet dilekçesinde, bir çocuğun hangi gerekçeyle olursa olsun şiddet uygulanmasını haklı çıkarmayacağını belirtti. Koyuncu, şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Oğlum, işletmecinin yanı sıra aynı iş yerinde bulunan diğer kişiler, çocuklar tarafından da daha önce eziyet, zorbalık ve kötü muameleye maruz bırakıldığı tarafımızca öğrenilmiştir. Bu olayların da araştırılmasını, olaya karışan kişilerin tespit edilmesini ve gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyorum. Oğlum F.K. yaşanan bu olaylar nedeniyle psikolojik olarak ciddi şekilde olumsuz etkilenmiştir. Henüz 14 yaşında olan bir çocuğun, meslek öğrenmek ve eğitim görmek amacıyla bulunduğu bir ortamda tekrarlayan fiziksel şiddet, zorbalık ve kötü muameleye maruz kalmasının çocuğum üzerinde oluşturduğu ve ilerleyen dönemde oluşturabileceği psikolojik etkiler konusunda ciddi endişe duymaktayım. Bu nedenle olayın yalnızca işyeri veya MESEM uygulamaları yönünden değil, aynı zamanda çocuğa yönelik fiziksel şiddet, kötü muamele ve çocuğun korunması kapsamında değerlendirilmesini; oğlum F.K.'nin psikolojik durumunun ilgili uzmanlar tarafından değerlendirilmesini, ihtiyaç duyulması halinde gerekli psikolojik, psikososyal desteğin sağlanmasını ve çocuğun korunmasına ilişkin gerekli koruyucu ve destekleyici tedbirlerin değerlendirilmesini talep ediyorum."