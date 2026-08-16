Sancaktepe Belediyesi, ilçeye kazandırdığı yeni yaşam alanlarına bir yenisini daha ekleyerek merhum Belediye Meclis Üyesi Abdülhamit Bali’nin adını taşıyan spor parkını düzenlenen görkemli bir törenle vatandaşların hizmetine sundu. Yerel yönetim anlayışında hem vefayı hem de toplumsal faydayı ön planda tutan belediye, merhum meclis üyesinin aziz hatırasını çocukların ve gençlerin neşeyle vakit geçireceği modern bir tesiste yaşatmayı hedefliyor. Açılış törenine ilçe protokolü, merhumun ailesi, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

2 BİN 510 METREKARELİK ALANDA ÇOK YÖNLÜ YAŞAM ALANI

Toplam 2 bin 510 metrekarelik geniş bir arazi üzerinde titizlikle projelendirilen spor parkı, her yaştan mahalle sakininin ihtiyacına yanıt verecek şekilde tasarlandı. Tesis içerisinde futbol, basketbol ve voleybol sahaları yer alırken, spor yapmak ve sağlıklı kalmak isteyenler için geniş yürüyüş yolları oluşturuldu. Spor alanlarının yanı sıra vatandaşların günün yorgunluğunu atabileceği, komşularıyla sosyalleşebileceği yeşil alanlar ve dinlenme noktaları da parkın dikkat çeken özellikleri arasında bulunuyor. Tesis, sadece bir spor alanı olmanın ötesinde mahalleye nefes aldıracak bütüncül bir yaşam alanı niteliği taşıyor.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, merhum meclis üyesini rahmetle anarak başladığı konuşmasında duygusal anlar yaşattı. Abdülhamit Bali’nin çok iyi bir insan olduğunu vurgulayan Başkan Yeğin, merhumun ailesine bir kez daha sabır diledi. Şimdi çocuk seslerinin çınladığı bu özel parkta onun isminin sonsuza kadar yaşatılacağını belirten Yeğin, açılışını gerçekleştirdikleri alanın sadece bir spor parkından ibaret olmadığını ifade etti. İlçenin farklı noktalarında da benzer projeler üreterek vatandaşlar için nitelikli yaşam alanları inşa ettiklerini belirten Yeğin, bu park alanının 750 metrekaresini ise Aile Sağlığı Merkezi olarak hizmete ayırdıklarını dile getirdi.

Konuşmasında ilçedeki eğitim yatırımlarına da geniş yer ayıran Belediye Başkanı Alper Yeğin, mahalle sakinlerine yeni bir müjde verdi. İnşaat çalışmaları tamamen tamamlanan yeni kreşin yakın zamanda kapılarını açacağını duyuran Yeğin, bu tesisin 80 öğrenci kapasitesine sahip olacağını aktardı. Eğitimde fırsat eşitliği sunmayı hedefleyen kreşin 1 Eylül itibarıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayacağını müjdeleyen Yeğin, çocukların ve ailelerin hayatına dokunmaya devam edeceklerini belirtti.

Göreve geldikleri ilk günden bu yana Sancaktepe’nin dört bir yanında yoğun bir çalışma temposu yürüttüklerini vurgulayan Başkan Alper Yeğin, bugüne kadar hayata geçirilen icraatların özetini paylaştı. Yapılan yatırımlarla ilçenin çehresini değiştirdiklerini belirten Yeğin, bugüne kadar 12 adet kreş, 12 adet spor parkı ve 7 adet aile sağlığı merkezini ilçeye kazandırdıklarını ifade etti. Halen yapımı devam eden ve planlama aşamasında olan yeni spor parklarının bulunduğunu kaydeden Yeğin, Sancaktepe’nin her mahallesine eşit ve kaliteli hizmet götürme kararlılığında olduklarını söyledi.