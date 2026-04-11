CNN’de yayınlanan NewsNight With Abby Phillip programında İran nükleer anlaşması tartışması kısa sürede hararetli bir polemiğe dönüştü. PoliticsGirl podcast’inin sunucusu ve siyaset yorumcusu Leigh McGowan ile gazeteci Noah Rothman arasında yaşanan söz kesmeler ve sert çıkışlar yayına damga vurdu.

Programda Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin geçtiğimiz gün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun önceki ABD başkanları Barack Obama Joe Biden ve George W. Bush'tan İran'a saldırmalarını istediğini fakat şu ana kadar bunu kabul eden tek başkanın mevcut ABD Başkanı Donald Trump olduğunu belirtmesi tartışılıyordu. Ayrıca Barack Obama döneminde 2015 yılında imzalanan İran nükleer anlaşması ve Donald Trump’ın bu anlaşmayı iptal etme kararı da ele alındı.

Tartışma sırasında McGowan, Trump’ın politikalarını sert sözlerle eleştirirken, Rothman’ın sık sık araya girmesi tansiyonu yükseltti.

McGowan, anlaşmanın İran’ın nükleer faaliyetlerini sınırladığını ve uluslararası denetime açık olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

-“...Nükleer silahlara hayır diyen ama uluslararası denetçilerin uyumu kontrol etmesine izin veren bir anlaşmaydı bu.”

Bu sırada Rothman’ın, “Ne zaman sona ereceğini biliyor musun? Ne zaman sona ereceğini biliyor musun?” sözleriyle araya girmesi üzerine McGowan tepki gösterdi ve konuşmasına devam etti. McGowan, Trump’ın anlaşmayı bozduğunu ancak yerine daha etkili bir anlaşma getiremediğini savundu.

Tartışmanın ilerleyen bölümünde McGowan, Trump’ın Orta Doğu politikalarına yönelik eleştirilerini sertleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Bir saniyeliğine konuşmama izin verir misin dostum? Çok teşekkür ederim. Bir anlaşma vardı ve Trump gelip 'Daha iyi bir anlaşma yapabilirim' dedi. Anlaşmayı yırttı ama daha iyisini yapamadı. Sonra başka bir ülkenin liderinin isteğiyle o ülkeye (İran’a) girdi; 50 milyar dolar harcadı, binlerce sivili, en az 13 Amerikan askerini öldürdü ve yüzlerce Amerikan askeri yaralandı.”

McGowan, ABD’nin bölgedeki imajının zarar gördüğünü öne sürerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üslerimiz zarar gördü, radarlarımız zarar gördü. İnsanlar artık Amerika’dan nefret ediyor. Bir başkanımız vardı; bütün bir medeniyeti yok edeceğini söyleyen... Bu, eve gelip karımın başına bir silah dayayıp, 13 saat boyunca 'Seni öldüreceğim, beynini dağıtacağım' deyip sonra da 'Şaka yaptım, iki hafta sonra tekrar konuşuruz' dememe benziyor. Bu seni iyi bir müzakereci yapmaz, seni iyi bir adam da yapmaz. Bu seni psikopat yapar! Ve o (Trump), özgür dünyanın lideri; artık herkes bunu biliyor. Yani hayır, bu Trump’ın yıllarca yardım için yalvarıldıktan sonra gelip uyguladığı bir 'kazanma stratejisi' değil. Olan biten bu değil.”

Rothman ise JCPOA anlaşmasının balistik füze programını kapsamadığını belirterek eleştirilerini dile getirmeye çalıştı. Ancak McGowan’ın, “Dostum! Şu an nerede olduğumuzu biliyorsun değil mi?...” sözleriyle yeniden araya girmesiyle tartışma daha da alevlendi.

Canlı yayında yaşanan bu sert diyaloglar, izleyiciler arasında geniş yankı uyandırırken, program kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.