İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen "Uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturması kapsamında dün, Beşiktaş'ta bulunan "ClubHouse Bebek"e yaklaşık 100 narkotik polisiyle baskın gerçekleştirilmişti.

MENDERES UTKU TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında ClubHouse Bebek'in sahibi Oyuncu ve iş insanı Menderes Utku, gözaltına alındı.

Menderes Utku, bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan Utku, tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan menderes Utku, soruşturma kapsamında tutuklandı.

100 POLİS VE 5 ADET K-9 İLE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından gerçekleşen operasyona yaklaşık 100 polis ve 5 adet K-9 arama köpeği katıldığı öne sürülmüştü.

Operasyon esnasında mekanda gerçekleştirilen aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştı. Buna rağmen mekanın sahibi Menderes Utku gözaltına alınmıştı. Menderes Utku, Yeşilçam'da "Küçük Serseri" karakteriyle tanınıyor.