OLAYLAR

1587 - İskoçya Kraliçesi Mary Stuart, kafası kesilerek idam edildi. 19 yıl hapiste kaldıktan sonra idam edilen Kraliçe Mary, Kraliçe I. Elizabeth'e suikast planlamakla suçlanıyordu.

1904 - Japonların, Çin'in Port Arthur limanına sürpriz bir atak yapıp Rus filosunu tahrip etmesi ve geçişine engel olması üzerine Rus-Japon Savaşı başladı.

1915 - D.W. Griffith'in Bir Ulusun Doğuşu (The Birth of a Nation) adlı tartışmalı başyapıtı Los Angeles'ta ilk kez gösterildi.

1919 - İşgal Kuvvetleri Kumandanı olarak İstanbul'a tayin olan Fransız General Louis Franchet d'Espèrey, atıyla Türk Bayrağı'nın üzerinden geçerek yapmış olduğu sözde gövde gösterisi ile İstanbul'a girdi.

1922 - ABD Başkanı Warren G. Harding, ilk radyoyu Beyaz Saray'da tanıttı.

1924 - İdam cezası: ABD'de idam cezasını gaz kullanmak suretiyle gerçekleştiren ilk eyalet Nevada oldu.

1935 - Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. dönem seçimleri yapıldı.

1958 - Bobby Fischer henüz 15 yaşında ve Dünya satranç şampiyonu oldu.

1962 - Fransa'da Gizli Ordu'nun bombalama eylemlerini protesto edenlere polis müdahale etti; 8 kişi öldü.

1962 - Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası çalışmalarına başladı.

1963 - ABD vatandaşlarının Küba ile seyahat, finansal ve ticari amaçlı her türlü ilişkisi John F. Kennedy yönetimince yasaklandı.

1963 - Irak'ta, Abdüsselam Arif'in önderliğindeki "Baas"çı subaylar yönetimi ele geçirdi, Başbakan Abdülkerim Kasım öldürüldü.

1974 - Amerikan uzay istasyonu Skylab, uzayda 84 gün geçirdikten sonra dünyaya döndü.

1974 - Yukarı Volta'da askeri darbe.

1976 - Innsbruck'ta yapılan Kış Olimpiyatları, TRT televizyonundan naklen verildi.

1976 - İngiltere, Strazburg'da kendini savunmak durumunda kaldı. İngiltere hakkında, IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) sanıklarına işkence ettiği iddiaları vardı.

1980: Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980): İstanbul'da Migros'a ait yiyecek maddeleri satan 6 kamyon kaçırıldı, yiyecekler yağma edildi, kamyonlar tahrip edildi. Ankara'da 4 mağaza yağma edildi.

1980 - Tariş olayları: Tariş işçileri işletmenin bazı bölümlerini işgal etti, Çiğli İplik Fabrikası'nda işçiler, fabrika kapılarını kapatarak barikat kurdu.

1984 - Kış Olimpiyat Oyunları Sarayova'da başladı.

1989 - Boeing 707 tipi bir yolcu uçağı, Portekiz açıklarındaki Azor Adaları'na düştü: 144 kişi öldü.

1990 - Amasya Yeniçeltek'te toprak altında kalan 63 işçiden umut kesildi. Madenin hava bacaları betonlandı. Bir gün önce meydana gelen grizu patlamasında ölenlerin sayısı 66'ya ulaştı.

1992 - Olağanüstü Hâl Bölge Valiliği'ne Ünal Erkan atandı.

1999 - Ürdün Kralı Hüseyin, Amman'da düzenlenen bir törenle toprağa verildi.

2000 - Danıştay 10. Dairesi, FP'den İstanbul Milletvekili seçilen Merve Kavakçı'nın, 'Türk vatandaşlığının kaybettirilmesine' ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı'nın iptali istemini oy birliğiyle reddetti.

2001 - Bonn Başsavcılığı'nın, Hristiyan-Demokrat Parti'ye (CDU) yapılan karanlık bağışlarla ilgili dava çerçevesinde eski Başbakan Helmut Kohl hakkında açtığı dava, 150 bin Euro tutarında cezanın ödenmesiyle kapandı.

2001 - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Esad Coşan ile damadı Ali Yücel Uyarel'in Süleymaniye Camii haziresine definlerine imkân tanıyan kararname taslağını imzalamayarak Başbakanlığa geri gönderdi.

2002 - Yargıtay 6. Ceza Dairesi, "Yüksekova Çetesi" davasında 5 sanık hakkında verilen çeşitli hapis cezalarına ilişkin mahkûmiyet kararlarını bozdu.

2002 - Kış Olimpiyatları Salt Lake City'de başladı.

2004 - Amerikalı şarkıcı Beyoncé, beş Grammy Ödülü kazandı.

2005 - İsrail Başbakanı Ariel Şaron ve Filistin lideri Mahmud Abbas arasında, Mısır'da imzalanan bir antlaşma ile ateşkes sağlandı.

2023 - Türkiye'de deprem yüzünden 3 aylık OHAL ilan edildi.

DOĞUMLAR

412 - Proklos, Yunan filozof (ö. 485)

882 - Muhammed bin Toğaç, kendisi Fergana'dan gelmiş İhşidi hanedanı kurucusu (ö. 946)

1191 - II. Yaroslav, 1238 ile 1246 yılları arasında Vladimir Büyük prensi (ö. 1246)

1688 - Emanuel Swedenborg, İsveçli bilim insanı (ö. 1772)

1700 - Daniel Bernoulli, İsviçreli matematikçi (ö. 1782)

1720 - Sakuramachi, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 115. imparatoru (ö. 1750)

1741 - André Ernest Modeste Grétry, Fransız opera bestecisi (ö. 1813)

1787 - Giovanni Gussone, İtalyan akademisyen ve botanikçi (ö. 1866)

1819 - John Ruskin, İngiliz yazar, şair, sanat ve toplum eleştirmeni (ö. 1900)

1823 - Károly Alexy, Macar heykeltıraş (ö. 1880)

1825 - Henry Walter Bates, İngiliz doğabilimcisi ve kâşif (ö. 1892)

1828 - Jules Verne, Fransız yazar (ö. 1905)

1828 - Antonio Cánovas del Castillo, İspanya Başbakanı (ö. 1897)

1830 - Abdülaziz, Osmanlı'nın 32. Padişahı (ö. 1876)

1834 - Dimitri Mendeleyev, Rus kimyacı (ö. 1907)

1845 - Francis Ysidro Edgeworth, İrlandalı düşünür ve politik iktisatçı (ö. 1926)

1845 - Anton Weichselbaum, Avusturyalı patolog ve bakteriyolog (ö. 1920)

1851 - Kate Chopin, Amerikalı kısa öykü yazarı (ö. 1904)

1856 - Édouard Delamare-Deboutteville, Fransız sanayici ve mühendis (ö. 1901)

1856 - Léon Bakst, Rus sanatçı (ö. 1924)

1859 - Gabriele Reuter, Alman kadın edebiyatçı (ö. 1941)

1867 - Antonius Johannes Jurgens, Alman üretici (ö. 1945)

1873 - Mehmed Reşit Bey, Osmanlı asker ve devlet adamı (ö. 1919)

1876 - Paula Modersohn-Becker, Alman ressam (ö. 1907)

1878 - Martin Buber, Yahudi filozof (ö. 1965)

1880 - Franz Marc, Alman ressam (ö. 1916)

1880 - Malik Buşati, Arnavutluk eski Başbakanı (ö. 1946)

1883 - Joseph Alois Schumpeter, Avusturyalı iktisatçı ve siyaset bilimci (ö. 1950)

1888 - Giuseppe Ungaretti, İtalyan modernist şair, gazeteci, deneme yazarı, eleştirmen ve akademisyen (ö. 1970)

1888 - Edith Evans, İngiliz sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 1976)

1894 - King Vidor, Amerikalı film yönetmeni (ö. 1982)

1895 - Horloogiyn Çoybalsan, Moğol komünist siyasetçi ve mareşal (ö. 1952)

1897 - Zakir Hüseyin, Hindistan'ın 3. Cumhurbaşkanı (ö. 1969)

1903 - Tunku Abdülrahman, Malezya Başbakanı (ö. 1990)

1906 - Chester Carlson, Amerikalı fizikçi ve fotokopinin mucidi (ö. 1968)

1921 - Kemal Kafalı, Türk akademisyen ve İTÜ Rektörü (ö. 2008)

1921 - Lana Turner, Amerikalı oyuncu ve aktris (ö. 1995)

1925 - Jack Lemmon, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 2001)

1926 - Diamando Kumbaki, Yunan partizan ve aktivist (II. Dünya Savaşı sırasında Mihver Devletleri'ne karşı savaşan Yunan Direnişi partizanı) (ö. 1944)

1928 - Osian Ellis, Galli müzisyen, besteci ve eğitimci (ö. 2021)

1931 - James Dean, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 1955)

1931 - George Whitmore, Amerikalı dağcı ve çevreci (ö. 2021)

1932 - John Williams, Amerikalı besteci

1933 - Uno Palu, Eston dekatloncu

1934 - Erk Yurtsever, Türk şair, yazar ve Türkolog (ö. 2017)

1939 - François Ponchaud, Fransız Roma Katolik misyoner, papaz, çevirmen, tarihçi ve yazar (ö. 2025)

1941 - Nick Nolte, Amerikalı oyuncu

1942 - Yılmaz Urul, Türk futbolcu (ö. 2025)

1944 - Roger Lloyd-Pack, İngiliz oyuncu (ö. 2014)

1944 - Sebastião Salgado, Brezilyalı fotoğrafçı ve foto muhabiri (ö. 2025)

1946 - James Franklin Jeffrey, Amerikalı diplomat ve ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi

1957 - Mehmet Ali Erbil, Türk oyuncu ve şovmen

1961 - Vince Neil, Amerikalı Rock müzisyeni ve (Mötley Crüe) grubunun vokalisti

1962 - Mehmet Çepiç, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı

1966 - Hristo Stoiçkov, Bukgar eski futbolcu ve teknik direktör

1968 - Budi Anduk, Endonezyalı oyuncu (ö. 2016)

1969 - Andrea Orlando, İtalyan siyasetçi

1970 - Cüneyt Özdemir, Türk gazeteci, sunucu ve yazar

1971 - Arif Kilisli, Türk oyuncu

1972 - Paul Donald Wight, Amerikalı profesyonel güreşçi

1974 - Seth Green, Amerikalı oyuncu, komedyen, seslendirme sanatçısı, televizyon yapımcısı ve senaryo yazarı

1978 - Gökhan Tepe, Türk pop şarkıcısı, oyuncu ve besteci

1980 - Bilge Kösebalaban, Türk müzisyen ve Direc-t grubu gitarist ve vokalisti

1981 - Steve Gohouri, Fildişi Sahilli futbolcu (ö. 2015)

1983 - Atiba Hutchinson, Kanadalı futbolcu

1984 - Manon Flier, Hollandalı voleybolcu

1987 - Carolina Kostner, İtalyan buz patenci

1989 - Bronte Barratt, Avustralyalı yüzücü

1990 - Zeynep Tuğçe Bayat, Türk oyuncu

1990 - Yacine Brahimi, Cezayirli millî futbolcu

1990 - Klay Thompson, Amerikalı basketbolcu

1994 - Hakan Çalhanoğlu, Türk futbolcu

1995 - Jordan Todosey, Kanadalı sinema oyuncusu

1995 - Mijat Gaćinović, Sırp futbolcu

1996 - Kennedy, Brezilyalı futbolcu

2003 - Liam Delap, İngiliz futbolcu



ÖLÜMLER

1204 - Nikolaos, Bizans imparatoru (d. ?)

1265 - Hülagû Han, İlhanlılar Devleti'nin kurucusu Moğol Hükümdar (d. 1217)

1296 - II. Przemysł, 1257-1279 yılları arasında Poznań dükü (d. 1257)

1587 - Mary Stuart, İskoçya Kraliçesi (d. 1542)

1640 - IV. Murat, Osmanlı'nın 17. Padişahı (d. 1612)

1696 - V. İvan, Rus Çarı (d. 1666)

1709 - Giuseppe Torelli, İtalyan besteci (d. 1658)

1725 - I. Petro, Rus Çarı (d. 1672)

1751 - Nicola Salvi, İtalyan mimar ve heykeltıraş (d. 1697)

1804 - Joseph Priestley, İngiliz kimyacı ve filozof (d. 1733)

1813 - Tadeusz Czacki, Polonyalı tarihçi, pedagog ve parabilimci (d. 1765)

1829 - Cristóbal Mendoza, Venezuela'nın ilk başbakanı (d. 1772)

1849 - France Prešeren, Sloven şair (d. 1800)

1860 - Carl Edvard Rotwitt, Danimarkalı politikacı (d. 1812)

1874 - David Strauss, Alman ilahiyatçısı ve filozofu (d. 1808)

1885 - Nikolay Severtzov, Rus doğa tarihçisi (d. 1827)

1886 - İvan Aksakov, Rus gazeteci ve politika yazarı (d. 1823)

1894 - Robert Michael Ballantyne, İskoç yazar (d. 1825)

1906 - Johanna Hiedler, Adolf Hitler'in anneannesi (d. 1830)

1921 - Peter Alexeyevich Kropotkin, Rus yazar ve anarşizm kuramcısı (d. 1842)

1935 - Max Liebermann, Alman ressam ve grafik sanatçısı (d. 1847)

1936 - Charles Curtis, Amerikalı avukat ve politikacı (d. 1860)

1945 - Robert Mallet-Stevens, Fransız mimar ve tasarımcı (d. 1886)

1946 - Felix Hoffmann, Alman kimyager, mucit ve eczacı (d. 1868)

1954 - Abidin Daver, Türk gazeteci ve yazar (d. 1886)

1957 - Walther Bothe, Alman matematikçi, kimyacı, fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1891)

1963 - Ali Saim Ülgen, Türk yüksek mimar ve restoratör (d. 1913)

1963 - Ernst Glaeser, Alman yazar (d. 1902)

1974 - Fritz Zwicky, İsviçreli fizikçi ve astronom (d. 1898)

1982 - Lauri Virtanen, Fin atlet (d. 1904)

1998 - Halldor Laxness, İzlandalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1902)

1999 - Iris Murdoch, İrlandalı yazar ve filozof (d. 1919)

2001 - Ahmet Kabaklı, Türk gazeteci ve yazar (d. 1924)

2004 - Cem Karaca, Türk rock müziği sanatçısı, besteci, tiyatrocu ve sinema oyuncusu (d. 1945)

2007 - Anna Nicole Smith, Amerikalı aktris (d. 1967)

2007 - Haluk Cecan, Türk su altı belgeselcisi (d. 1946)

2010 - John Murtha, Amerikalı politikacı (d. 1932)

2014 - Eşref Aydın, Türk atlet (d. 1922)

2014 - Maicon, Brezilyalı futbolcu (d. 1988)

2015 - Rauni-Leena Luukanen-Kilde, Fin hekim, yazar ve ufolog (d. 1939)

2015 - Müzeyyen Senar, Türk Sanat Müziği sanatçısı (d. 1918)

2016 - Amelia Bence, Arjantinli aktris (d. 1914)

2017 - Zeynep Işık, Türk keman sanatçısı (d. 1968)

2017 - Peter Mansfield, Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülünü Paul Lauterbur ile birlikte kazananan İngiliz bilim insanı (d. 1933)

2017 - Alan Simpson, İngiliz senarist (d. 1929)

2018 - Ben Agajanian, Amerikalı Amerikan futbolu oyuncusu (d. 1919)

2018 - Zernigar Ağakişiyeva, Azeri tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1945)

2018 - Jarrod Bannister, Avustralyalı cirit atma sporcusu (d. 1984)

2018 - Marie Gruber, Alman oyuncu (d. 1955)

2018 - Lovebug Starski, Amerikalı rap müzisyeni (d. 1960)

2019 - Dick Kempthorn, Eski Amerikan futbolu oyuncusu ve iş insanı (d. 1926)

2019 - Walter Munk, Amerikalı-Avusturyalı denizbilimcisi, jeolog, akademisyen ve bilim insanı (d. 1917)

2019 - Sergey Yurski, Sovyet-Rus oyuncu, film yönetmeni ve senarist (d. 1935)

2020 - Robert Conrad, Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve dublör (d. 1935)

2020 - Paula Kelly, Amerikalı oyuncu, dansçı ve şarkıcı (d. 1942)

2021 - Roza Akkuçukova, Rus-Sovyet pop şarkıcısı (d. 1950)

2021 - Jean-Claude Carrière, Akademi Onur Ödülü sahibi Fransız romancı, senarist, aktör ve yönetmen (d. 1931)

2021 - Carla Cimenti, İtalyan dağcı (d. 1975)

2021 - Graham Day, İngiliz profesyonel futbolcu (d. 1953)

2021 - Adam Kopczyński, Polonyalı buz hokeyi oyuncusu (d. 1948)

2021 - Cyril Mango, Bizans İmparatorluğu'nun tarih, sanat ve mimarisi hakkında İngiliz uzman (d. 1928)

2021 - Rynagh O'Grady, İrlandalı oyuncu (d. 1951)

2021 - Mary Wilson, Amerikalı vokalist (d. 1944)

2021 - Beatriz Yamamoto Cázarez, Meksikalı siyasetçi (d. 1957)

2022 - Luc Montagnier, Fransız virolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1932)

2022 - Götz Werner, Alman iş adamı ve yönetici (d. 1944)

2023 - Burt Bacharach, Amerikalı piyanist, besteci, yapımcı ve En İyi Özgün Müzik Akademi Ödülü sahibi (d. 1928)

2023 - Miroslav Blažević, Bosna-Hersek asıllı Hırvat teknik direktör (d. 1935)

2023 - Elena Fanchini, İtalyan alp disiplini kayakçısı (d. 1985)

2023 - Ignatius Paul Pinto, Hint Roma Katolik piskopos (d. 1935)

2023 - İvan Silayev, Sovyet Rus siyasetçi (d. 1930)

2023 - Branka Veselinović, Sırp aktris (d. 1918)

2025 - Sam Nujoma, Namibyalı siyasetçi (1. Namibya Devlet Başkanı) (d. 1929)

2025 - John Cooney, İrlandalı boksör (d. 1996)

2025 - Gennady Dobrokhotov, Sovyet boksör (d. 1948)

2025 - İşşam El-Şalabi, Iraklı mühendis ve siyasetçi (d. 1942)