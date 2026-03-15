Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir gencin silahla ağır yaralandığı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada şüpheli kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Olay, 14 Mart günü saat 00.20 sıralarında Dağkapı Mahallesi Kartal Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Davut Aktaş isimli genç, silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın aydınlatılması için geniş çaplı inceleme yürüttü. Yapılan saha çalışmaları ve teknik takip sonucu saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen B.Ö., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Hakim karşısına çıkarılan B.Ö., “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.