Çin, küresel metal piyasalarını yakından ilgilendiren yeni bir adım attı. Pekin yönetimi, stratejik bakır rezervlerini büyütme ve devlet destekli ticari stok mekanizması oluşturma planını devreye alıyor.

Çin Metal Dışı Madenler Sanayi Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Duan Shaofu, rezerv planının kapsamına ilişkin ayrıntı vermedi. Ancak açıklama, bakır fiyatlarında son dönemde yaşanan gerilemenin ardından piyasada yukarı yönlü hareketi tetikledi. Bakır fiyatları, zirve seviyesinden yaklaşık yüzde 14,5 geri çekilmesinin ardından yeniden yükseliş sinyali verdi.

2 milyon tonluk kapasite durduruldu

Arz fazlasını kontrol altına almak isteyen Çin’in, yaklaşık 2 milyon tonluk bakır ergitme kapasitesini devre dışı bıraktığı bildirildi. Söz konusu adımın, sektördeki aşırı üretim baskısını hafifletmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Birlik ayrıca, alüminyum sektöründe uygulanan kapasite sınırlarının bakır, kurşun ve çinko için de devreye alınması çağrısında bulundu. Bu düzenlemeyle düşük işleme ücretlerinin dengelenmesi hedefleniyor.

Uzmanlara göre, bakır ve alümina sektörlerinde aşırı kapasitenin azaltılmasına yönelik politikaların etkisi 2 ila 3 yıl içinde daha net görülebilecek.