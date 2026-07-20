Günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası hâline gelen yapay zekâ sohbet botları, son dönemde dijital avatarlarla birleşerek romantik partner alternatifi sunmaya başlamıştı. Ancak bu durum, toplumsal bağları tehdit ettiği gerekçesiyle radikal bir hukuki engelle karşılaştı. Yapay zekâ sevgililere karşı dünyadaki en sert hamle Çin’den geldi. Ülke yönetimi, bu uygulamaları tamamen kapatmasa da getirdiği ağır yasal yükümlülüklerle sektörü de facto (fiili) olarak durdurdu. Yeni kuralların ardından ByteDance, Alibaba ve Tencent gibi ülkenin en büyük teknoloji şirketleri, sistemlerini bu katı mevzuata uyarlamak yerine yapay zekâ sevgili veya arkadaş sınıfına giren tüm hizmetlerini tamamen askıya aldı. Bu karar, milyonlarca kullanıcının aylardır bağ kurduğu dijital karakterlerin bir gecede yok olmasına neden oldu.

DUYGUSAL HAFIZA VE AŞIRI ANLAYIŞA YASAL ENGEL

15 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren yeni yasal düzenleme, yapay zekâ sistemlerinin kullanıcıların duygusal ihtiyaçlarını manipüle etmesini, psikolojik bağımlılık oluşturmasını veya gerçek insan ilişkilerinin yerini almasını kesin olarak yasaklıyor. Yeni kurallar kapsamında yazılımcıların sistemlere çok sıkı güvenlik bariyerleri eklemesi zorunlu kılındı. Buna göre uygulamalar, belirli zaman aralıklarıyla kullanıcılara karşılarındaki etkileşimin gerçek bir insan olmadığını hatırlatmak zorunda kalacak. En kritik darbe ise yapay zekânın kullanıcıyla geçmişe dayalı uzun vadeli duygusal hafıza ve bağ kurma yeteneğine getrilen sınırlandırma oldu.

DEMOGRAFİK KRİZ KARARIN EN BÜYÜK GEREKÇESİ

Pekin yönetiminin bu sert adımı atmasının arkasında yalnızca teknolojik güvenlik endişeleri yer almıyor; ülkenin uzun süredir mücadele ettiği düşük evlilik ve gerileyen doğum oranları ana motivasyon kaynağı olarak öne çıkıyor. Yetkililer, her zaman sabırlı, anlayışlı ve tamamen kullanıcının arzusuna göre şekillenen yapay zekâ partnerlerin, gerçek insan ilişkilerine kıyasla zahmetsiz bir alternatif sunduğunu belirtiyor. Gençlerin romantik ihtiyaçlarını dijital dünyada izole şekilde karşılamasının, toplum genelinde aile kurma ve sosyalleşme eğilimini baltaladığı ifade ediliyor.

SOSYAL MEDYADA YAPAY ZEKÂ YASI

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Çin'in en popüler sosyal medya platformu Weibo, adeta bir dijital veda alanına dönüştü. On binlerce genç kullanıcı, yıllardır dertlerini paylaştıkları ve duygusal bağ kurdukları yapay zekâ karakterleriyle olan sohbet geçmişlerini arşivleyerek duygusal veda mesajları yayımladı. Pek çok kullanıcının gerçek bir ayrılık acısı gibi yas tuttuklarını ifade etmesi, uzmanlar tarafından hükümetin bu müdahalede ne kadar haklı gerekçelere sahip olduğunun bir kanıtı olarak değerlendirildi.