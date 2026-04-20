Çin’de kredi piyasası açısından kritik öneme sahip olan gösterge faiz oranları sabit bırakıldı. Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 yıllık kredi faiz oranı (LPR) yüzde 3 seviyesinde korunurken, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,5 olarak sabit tutuldu.

Çin’de 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının (PBoC) borçlanma faizi üzerine eklediği kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019 yılından bu yana gösterge faiz işlevi görüyor. 1 yıl vadeli kredi faiz oranı daha çok kurumsal krediler için referans kabul edilirken, 5 yıllık oran ise emlak kredileri açısından belirleyici rol oynuyor.

Ülkede kredi faiz oranlarında en son Mayıs 2025’te indirime gidilmişti. Söz konusu dönemde 1 yıllık LPR yüzde 3,1’den yüzde 3’e, 5 yıllık LPR ise yüzde 3,6’dan yüzde 3,5’e çekilmişti.

Mahfi Eğilmez açıkladı: ABD, Japonya gibi Çin'i de çökertebilir mi?Mahfi Eğilmez açıkladı: ABD, Japonya gibi Çin'i de çökertebilir mi?Ekonomi
Bütçede faiz kıskacı: Gelirler rekor kırdı aslan payı faizlere gittiBütçede faiz kıskacı: Gelirler rekor kırdı aslan payı faizlere gittiEkonomi
Çin lideri ABD-İran savaşı için ilk kez konuştu: 4 maddelik öneriÇin lideri ABD-İran savaşı için ilk kez konuştu: 4 maddelik öneriDünya