Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 15-23 Şubat tarihleri arasındaki 9 günlük tatilde yerli turist sayısı 596 milyona ulaştı.

Bu rakam, geçen yılki 8 günlük tatil dönemine kıyasla 95 milyonluk bir artışa işaret ediyor. Tatilde turizm harcamaları 803,5 milyar yuan (116,3 milyar dolar) olarak kaydedildi.

POPÜLER DESTİNASYONLAR VE YABANCI TURİSTLER

Bakanlık, kış turizmi destinasyonları ile güneşli ve sıcak iklimiyle Haynan Adası gibi tropik bölgelerin yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Ayrıca, Çin’deki Bahar Bayramı kutlamalarını yerinde görmek isteyen yabancı turist sayısında da artış yaşandığı bildirildi.

REKOR SEYAHAT YOĞUNLUĞU

Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, tatil boyunca Çin genelinde toplam 2,8 milyar seyahat gerçekleştirildi. Bu, ülke içi ulaşımda da önemli bir yoğunluğun yaşandığını gösteriyor.