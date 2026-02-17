Çin, geleneksel Ay Yeni Yılı’nı ifade eden Bahar Bayramı’nı ülke genelinde düzenlenen renkli etkinliklerle karşıladı.

12 Hayvanlı Ay Takvimi’ne göre Yılan Yılı’nı geride bırakan ülke, 17 Şubat itibarıyla At Yılı’na girdi.

SOKAKLAR KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

At Yılı’nın gelişiyle birlikte caddeler ve sokaklar kırmızı Çin fenerleriyle süslendi. Alışveriş merkezleri, dükkânlar ve apartman girişleri at figürleri ve yeni yıl dileklerinin yazılı olduğu şeritlerle donatıldı.

Çin kültüründe hareket, canlılık ve ilerlemeyi simgeleyen atın; atılganlık ve bağımsızlık getireceğine inanılıyor.

AİLE SOFRALARI VE GALA GECESİ

Bahar Bayramı arifesinde aileler geleneksel akşam yemeğinde bir araya geldi. Çin devlet televizyonu China Central Television (CCTV) ise her yıl olduğu gibi özel yeni yıl galasını canlı yayımladı.

Halk dansları, geleneksel dövüş sanatları ve modern sahne performanslarının yer aldığı programda insansı robot gösterileri de izleyiciyle buluştu.

Başkent Pekin’de Ditan Parkı’nda kurulan tapınak panayırı yoğun ilgi gördü. Yüzlerce kişi açık hava etkinliklerinde aileleriyle vakit geçirdi.

BÜYÜKELÇİ ÜNAL’DAN MESAJ

Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, CCTV’de yayımlanan yeni yıl mesajında at figürünün Türk kültüründe de önemli bir yere sahip olduğunu ve bağımsızlık ruhunu simgelediğini belirtti.

Ünal, 2026’nın Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yılı olduğunu hatırlatarak, iki ülke arasındaki iş birliğinin yeni yılda daha da geliştirilmesini temenni etti.

Türkiye’nin yıl başında Çin vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını başlattığını anımsatan Ünal, daha fazla Çinli ziyaretçiyi Türkiye’de görmek istediklerini ifade etti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KİTLESEL GÖÇÜ

Yeni yıl öncesi aile ziyaretleri Çin kültüründe büyük önem taşıyor. “Çunyün” olarak adlandırılan ve Bahar Bayramı dönemini kapsayan seyahat sürecinde milyonlarca kişi memleketine dönüyor. Ulaştırma Bakanlığı, 2 Şubat-13 Mart tarihleri arasındaki 40 günlük dönemde ülke içinde yaklaşık 9,5 milyar seyahat yapılmasının beklendiğini açıkladı. Bu hareketlilik, “dünyanın en büyük kitlesel göçü” olarak nitelendiriliyor.