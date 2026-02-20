Güney Kore’de iki kişiyi zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadının, cinayet planını ChatGPT’ye sorular yönelterek yaptığı ortaya çıktı.

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, 20’li yaşlardaki bir kadın, kendisine reçete edilen psikiyatrik ilaçları içeceğe karıştırarak iki kişiyi zehirlemekle suçlanıyor. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, zanlının cinayetleri planlarken ChatGPT üzerinden çeşitli sorular sorduğu tespit edildi.

Polis, şüphelinin “Uyku haplarını alkolle alırsanız ne olur?”, “Ne kadar tehlikelidir?” ve “Ölümcül olabilir mi?” gibi soruları yapay zekâ aracına yönelttiğini belirledi.

ALKOL VE İLAÇ ETKİLEŞİMİNİ ARAŞTIRMIŞ

Emniyet yetkilileri, zanlının alkol ve ilaçların birlikte kullanımının ölümcül sonuçlar doğurabileceğini bildiğini ve bu konuda defalarca sorgulama yaptığını açıkladı.

Şüphelinin, reçeteli ilaçları içeceklere karıştırarak kurbanlara verdiğini itiraf ettiği bildirildi.

AYNI YÖNTEMLE İKİ CİNAYET İDDİASI

Haberde, ilk olayın bir motelde yaşandığı, zanlının birlikte girdiği kişinin ertesi gün ölü bulunduğu aktarıldı. İkinci cinayetin de benzer şekilde başka bir motelde işlendiği öne sürüldü.

Yetkililer, olayla ilgili yargı sürecinin devam ettiğini bildirdi.