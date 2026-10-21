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Pekin'de düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ortaya atılan üçlü zirve iddiasını doğrudan doğrulamaktan kaçındı. Sözcü Mao, Çin'in Ukrayna krizine yönelik tutumunun son derece net ve tutarlı olduğunu belirterek, taraflar arasında barış görüşmelerini teşvik etmeyi ve krizin siyasi yollarla çözüme kavuşturulması için etkin adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

PUTİN'IN APEC ZİRVESİ İÇİN ÜÇLÜ GÖRÜŞME ÖNERDİĞİ İDDİASI

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna Savaşı'nı bitirmek adına yeni bir diplomasi kanalı teklif etti. İddiaya göre Kremlin, 18-19 Kasım tarihlerinde Çin'de düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi marjında Putin, Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in katılımıyla üçlü bir toplantı yapılmasını önerdi. Üst düzey ABD'li yetkililerin Trump'ın henüz bu teklife resmi onay vermediğini ancak savaşı bitirme vaatleri çerçevesinde fikre olumlu yaklaşabileceğini belirttiği aktarıldı.