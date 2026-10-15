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Her ne kadar liderliğini korusa da Nvidia'nın ülkedeki pazar payı büyük bir düşüş yaşarken, başta Huawei olmak üzere yerli üreticiler aradaki farkı hızla kapatıyor.

Yayınlanan son sektör raporlarına göre, 2026 yılının ilk yarısında Çin'in veri merkezi yapay zekâ hızlandırıcı pazarında Nvidia'nın payı yüzde 34 seviyesine geriledi. Bu dönemde 678 bin adet yapay zekâ hızlandırıcı sevkiyatı gerçekleştiren şirketin satışları yıllık bazda yüzde 44 oranında düşüş gösterdi. Buna karşın kendi geliştirdiği Ascend serisi işlemcilerle pazardaki ağırlığını artıran Huawei, 572 bin adetlik satış rakamına ulaşarak pazar payını yüzde 28'e çıkardı ve liderliği yakından tehdit etmeye başladı.

Pazardaki yerli yükseliş yalnızca Huawei ile sınırlı kalmadı; rapora dahil edilen 11 Çinli yonga tasarımcısından 9'u büyüme kaydetti. Alibaba'nın çip iştiraki T-Head yüzde 7, Cambricon yüzde 5, Baidu Kunlunxin yüzde 4 ve Hygon ise yüzde 3 pay alarak yerli alternatiflerin gücünü artırdığını gösterdi.

ABD'li teknoloji devinin CEO'su Jensen Huang daha önce yaptığı değerlendirmelerde, uygulanan sıkı ambargolar ve kısıtlamalar nedeniyle milyarlarca dolarlık potansiyel gelirin yerli rakiplere kaydığına dikkat çekmişti. Mevcut trendin devam etmesi halinde, iki dev şirketin pazar payının yıl genelinde neredeyse eşitlenebileceği öngörülüyor.