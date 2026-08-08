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Kaynak: AA

Çin’in altın rezervleri temmuz ayında dikkat çekici bir artış gösterdi. Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE) verilerine göre, ülkenin altın rezervleri bir önceki aya göre 640 bin ons artarak 76 milyon 80 bin onsa çıktı.

Bu artış, yaklaşık 19,91 ton altına karşılık gelirken, Ekim 2023’ten bu yana en yüksek aylık alım olarak kayıtlara geçti.

MERKEZ BANKASI ALIMLARA DEVAM EDİYOR

Çin Merkez Bankası, haziran ayında da rezervlerine 480 bin ons (yaklaşık 15 ton) altın eklemişti. Temmuzdaki son artışla birlikte ülkenin toplam resmi altın rezervi yaklaşık 2 bin 366 ton seviyesine ulaştı.

Böylece banka, üst üste 21’inci ayda da altın alımını sürdürmüş oldu.

KÜRESEL TREND: MERKEZ BANKALARI ALTINA YÖNELİYOR

Son yıllarda yalnızca Çin değil, birçok ülkenin merkez bankası da altın rezervlerini artırıyor. Jeopolitik riskler ve rezerv çeşitlendirme stratejileri, altına olan talebi destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

ALTIN TALEBİ GÜÇLENİYOR

Uzmanlar, merkez bankalarının artan altın alımlarının küresel piyasalarda fiyatlar üzerinde etkili olabileceğini ve altının güvenli liman özelliğini güçlendirdiğini belirtiyor.