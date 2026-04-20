Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin​​​​​​​, Van'a giderek ziyaretlerde bulundu. Xuebin'in ziyareti esnasında AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin'in de hazır bulunduğu görüşmede, akademik ve bilimsel işbirliği konuları ele alındı.

ÇİN, BYD'YE ÇÖZÜM MÜ ARIYOR?

Xuebin, tercümanı aracılığıyla yaptığı açıklamada, Van'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Van'a ilk kez geldiğini belirten Xuebin, kentin çok güzel manzaralara sahip olduğunu söyledi.

Van halkının misafirperverliğinden etkilendiğini ifade eden Xuebin, şunları kaydetti:

"Bu nedenle Van'dan derinden etkilendim. Son yıllarda iki ülke liderlerinin öncülüğünde her alandaki işbirliğimiz hızlı bir şekilde gelişmektedir. Kültürel ve yerel düzeydeki işbirlikleri de ikili ilişkilerimizin önemli bir halkasını oluşturmaktadır. İlerleyen dönemde Van ile her alandaki iş birliğimizi daha da derinleştirmeye hazırız. Karşılıklı anlayışımızı daha da artıracağız. Kültürel etkileşimi artıracak ve firmalarımız arasındaki işbirliğini geliştireceğiz"

Büyükelçinin bu açıklamaları ise akıllara, Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin Türkiye’de kuracağını açıkladığı fabrika için 2 yıldır bir çivi bile çakmaması üzerine, "1 milyar doları bulan bir ceza ile karşı karşıya kalacaklar" haberlerini getirdi.

Gazeteci Fatih Altaylı, konuyla ilgili, BYD’nin 2 yıl önce Türkiye’de fabrika kurmak için bakanlıkla anlaşma imzaladığına ve vergi indirimi aldığına dikkat çekmiş, fabrikanın temelinin atılmaması nedeniyle Çinli markanın tartışmaların odağında olduğunun altını çizmişti.

Söz konusu haberler ve BYD'ye ceza kesileceği iddiaları sonrası Büyükelçi Xuebin'in "Firmalarımız arasındaki işbirliğini geliştireceğiz" açıklaması dikkat çekti.

VAN, ÇİN'E AÇILIYOR

Öte yandan açıklamalarında Van gezisi sırasında özellikle kültür ve eğitim alanındaki işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu belirten Xuebin, "Önümüzdeki süreçte bu alanlardaki işbirliklerimize ivme kazandıracağız. Umarım Van'ı yeniden ziyaret etme fırsatı bulurum. Kültür ve Turizm Müdürümüze nazik ev sahipliği ve özenli düzenlemeler için ayrıca teşekkür ediyorum. Pekin'de Sayın Kültür ve Turizm Müdürümüzü ağırlamak istiyoruz. Böylece turizm ve kültür alanındaki iş birliğimizi daha da ileriye taşıyabiliriz" diye konuştu.

Xuebin'in Van Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin'i Pekin'i davet etmesi akıllara, "Van, Çin'e mi açılıyor" sorusunu getirdi.

KEDİ VİLLASINI DA ZİYARET ETTİ

Bununla birlikte, Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki "Kedi Villası"na da ziyarette bulunan Xuebin, Van kedilerini inceledi, cep telefonuyla görüntüledi ve Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya'dan bilgi aldı.

Bedesten Çarşısı'na da giden Xuebin, burada esnafla sohbet ederek kentin yöresel ve el işi ürünlerini inceledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'yı makamında ziyaret eden büyükelçi, programı kapsamında Edremit ilçesindeki Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi, okula akıllı ekran ile resim malzemeleri desteğinde bulundu.