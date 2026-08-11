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Yeni Parti Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün yaptığı konuşmada, CİMER’e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) yönelik eleştirilerini dile getirdi. Akbulut, şunları söyledi:





'KOMŞU KOMŞUYU ŞİKAYET EDER OLDU'

“CİMER diye bir uygulama var, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi. Komşu komşuyu şikâyet eder oldu, esnaf esnafı şikâyet eder oldu; birçok vatandaşımız birbirlerini ispiyonlamak için kullanıyor bu CİMER’i.”





'KULLANIM PARALI OLSUN'

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, amacına aykırı kullanımın önüne geçilmesi için öneride bulunan Akbulut, “En azından, bunu kaldıramıyorsak, paralı yapalım. Nerede, ne kadar eli boş adam varsa geçip karşısına CİMER’e yazı yazmakla kendini meşgul ilan ediyorlar ve daha sonra buraya, CİMER’e herhangi bir şikâyet gelince de direkt soruşturma başlıyor. İnsanlar birbirleri arasında husumet varsa oradan, CİMER üzerinden birbirleriyle hesaplaşma yöntemini seçmeye başladılar. CİMER’in daha sağlıklı kullanılabilmesi adına en azından paralı olmasını talep ediyorum” dedi.



