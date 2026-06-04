Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "CİMER'e Renk Kat Resim Yarışması Ödül Töreni", İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın katılımıyla gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığı binasındaki en renkli organizasyonlardan birine ev sahipliği yaptıklarını belirten Duran, törende çocuklara yönelik yeni bir platformun kurulacağını duyurdu.

Konuşmasına anlamlı bir anmayla başlayan Duran, "Bugün, 4 Haziran Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü. Filistin ve Lübnan başta olmak üzere ne yazık ki hayatını kaybeden on binlerce çocuğu burada anıyorum. Biz istiyoruz ki barışın, coşkunun ve sevincin olduğu bir dünya olsun" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUK CİMER PLATFORMU" HAYATA GEÇİYOR

CİMER'in genellikle yetişkinler tarafından kullanılan bir mekanizma olduğunu anımsatan İletişim Başkanı Duran, çocukların katılımını artırmak adına yeni projeler hazırladıklarını söyledi. Duran, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İletişim Başkanlığı olarak, Çocuk CİMER Platformu'nu hayata geçiriyoruz. Cumhur Dede kitabımızı güncelledik ve çocuklara özel '25 Soruda CİMER' kitapçığımızı yayımladık. CİMER demek, sadece şikayet ya da iyi dilek iletmek değil, aynı zamanda önerilerini de sunmak demektir. Çocuklarımızın o kadar parlak fikirleri var ki artık sizin önerilerinizi, fikirlerinizi CİMER'e göndermenizi bekliyoruz."

Katılımcı demokrasinin en önemli örneklerinden olan CİMER'in tarihi sürecine de değinen Duran, sistemin temellerinin 1994 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde atıldığını, ardından BİMER ve son olarak CİMER adını aldığını hatırlattı. Duran, 2025 yılında CİMER'e 5 milyon 525 bin başvuru yapıldığını, bunların yüzde 96,8'inin ortalama 12 gün içinde yanıtlandığını ve bu başarılarla sistemin birçok kez ulusal ve uluslararası düzeyde "Altın Pusula" ile "Altın Küre" ödüllerine layık görüldüğünü paylaştı.

DİJİTAL DÜNYADA "BAĞIMLILIK" UYARISI

Çocuklara dijital çağı doğru kullanmaları konusunda tavsiyelerde bulunan Duran, teknolojinin sunduğu tehlikelere karşı uyanık olunması gerektiğine dikkati çekti:

"Dijital dünyaya çok fazla bağımlı olursak dikkat eksikliği yaşarız, birtakım korkular ve siber zorbalıklarla karşılaşabiliriz. Ekran kaydırma hastalığına düşüp sahte içeriklerin tehdidi altında kalabiliriz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, dijital mecraların bu kontrolsüz ikliminde evlatlarımızı yalnız bırakmayacağız. Bu alanı hep birlikte yöneteceğiz; güzelliklerinden faydalanıp risklerinden korunacağız."

Konuşmaların ardından İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yarışmaya gönderilen 1300 resim arasından ilkokul ve ortaokul kategorilerinde dereceye giren 6 öğrenciye plaket ve ödüllerini takdim etti. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve İletişim Başkanlığı yöneticilerinin de katıldığı programda Duran, ödül töreni öncesinde çocukların eserlerinden oluşan sergiyi gezdi.