ABD ve İsrail’in İran'a saldırması sonrası ABD Başkanı Donald Trump, 'kendilerine destek vermediği' gerekçesiyle NATO ülkelerini hedef almıştı. NATO'dan çıkma tehdidini de dile getiren Trump'ın bu açıklamalarını Emekli Tümamiral Cihat Yaycı yorumladı.

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, ABD’nin NATO’dan çıkmasının büyük bir jeopolitik planın parçası olabileceğini söyledi. Yaycı, “Bunu baştan sona hesaplamadığını düşünmek stratejik saflıktır” ifadelerini kullandı.

Yaycı, "2014'ten beri 'Türkiye NATO'dan çıksın' diyorlar ama buna bir yöntem bulamıyorlardı. Bir NATO üyesi kendi kararıyla ayrılmadığı takdirde İttifak'tan atılamıyor. O halde iki tane alternatif var; ya rızasıyla kendisi çıkacak ya da NATO 2.0 kurulacak." dedi.

TÜRKİYE’NİN DIŞLANMA RİSKİ

Yaycı, olası yeni NATO yapısında Türkiye’nin yer almamasının ciddi tehlikeler doğuracağını vurguladı:

"NATO 2.0 senaryolarında ABD’nin NATO’dan çıkıp yeni oluşturulacak bir yapıda Türkiye’nin yer almayacağı ihtimali Türkiye’nin doğrudan hedef tahtasına oturtulduğunu gösterir."

Türkiye’nin mevcut NATO üyeliğinin caydırıcı bir unsur olduğunu hatırlatan Yaycı, üyelikten çıkması halinde güvenlik risklerinin artacağını belirtti.

İSRAİL VE GÜNEY KIBRIS TEHDİDİ

Yaycı, Türkiye’nin yerine İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin dahil edilmesi durumunun jeopolitik dengeleri Türkiye aleyhine değiştireceğini söyledi:

"Türkiye çıkarılırsa ve yerine İsrail ile GKRY alınırsa Türkiye işgalci ülke konumuna düşürülebilir."

KIBRIS VE PKK UYARISI

PKK elebaşı Duran Kalkan’ın, "Dananın kuyruğu Kıbrıs’ta kopacak. Bakalım o zaman kimlerin başına ne gelecek" sözlerinin arkasında ABD ve İsrail’in olabileceğini belirten Yaycı, özellikle Kıbrıs eksenli gelişmelerin kritik olacağını ifade etti.

KÜRESEL SİSTEM VE SAVAŞ RİSKİ

Yaycı, ABD’nin İran’a yönelik planlarının başarısız olmasının ardından NATO ülkelerine yönelik tehditlerin gündeme geldiğini ve uluslararası güvenlik düzeninde değişim olabileceğini vurguladı ve "Biz onlara savaş açmasak da onlar bize savaş açabilir." dedi. Yaycı, Türkiye’nin bu sürece hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.