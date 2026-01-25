Rakka’da çekilen, bir adamın elinde saç örgüsü tutarak, SDG’li bir kadının saçlarını kestiğini söylediği video üzerine kadınlar sosyal medyada saç örme videolarını paylaşarak akım başlattı.

Pervin Buldan, Meral Danış Beştaş, Ayşegül Doğan, Gülistan Kılıç Koçyiğit, Pervin Chakar, Eren Keskin, Belçim Bilgin gibi isimler akıma katıldı. SDG’li kadının saçlarını kestiğini iddia eden Rami El Deheş, tepkiler üzerine geri adım attı, elinde tuttuğu saç örgüsünün gerçek olmadığını, peruk olduğunu iddia eden video paylaştı.

“SAÇ ÖRGÜSÜ TÜRK KADINLARININ SEMBOLÜDÜR”

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, terör örgütü PKK/YPG’li kadının saçının kesilmesi sonrası DEM Partililerin başlattığı ve birçok kişinin katılım gösterdiği saç örgüsü akımına tepki gösterdi.

Yaycı, saç örgüsünün Türk kadınlarının sembolü olduğunu belirterek, “Saç örgüsünü de bir bölücü işaret yapmaya çalışıyorlar” sözlerini sarf etti.

“TÜRK’ÜN NESİ VARSA ÇALMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Yaycı, açıklamalarının tamamında şunları söyledi,

“Saç örgüsü Türk kadınlarının sembolüdür. Bizim Orta Asya Türk mezarlarında saç örgüsü işaretleri vardır. Saç örgüsünü de bir bölücü işaret yapmaya çalışıyorlar. Türk’ün nesi varsa çalmaya çalışıyorlar. Bu tür durumlara sessiz kalmamak lazım. Çünkü bunlar anayasal düzene kasttır. Bu bayrak indirme olayı da basit bir protesto gibi gösterilmemesi lazım. Öyle bir ceza verilmelidir ki bunlara asla bir daha o cürreti gösteremesinler."