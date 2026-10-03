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Kaynak: Haber Merkezi

İzmir’in Çiğli ilçesinde Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın parti değişikliğinin ardından yapılan ilk meclis toplantısı gergin anlara sahne oldu. CHP’den seçilen Yıldız, geçtiğimiz günlerde partisinden ayrılarak AK Parti’ye katılmıştı.

İLK TOPLANTI ERTELENMİŞTİ

Yıldız’ın AK Parti’ye geçişinin ardından 1 Ekim’de yapılması planlanan meclis toplantısına YENİ Parti ve CHP grubundaki üyelerin büyük bölümü katılmamış, yeterli çoğunluk sağlanamayınca oturum ertelenmişti. Toplantının daha sonra 3 Ekim saat 14.00’te yapılmasına karar verilmişti.

SALONDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Gerçekleştirilen toplantıda belediye binası ve meclis salonundaki polis önlemleri muhalefet üyelerinin tepkisine neden oldu. CHP ve YENİ Parti grupları ile bazı izleyiciler Yıldız’ı protesto ederken, salonda tansiyon yükseldi.

YENİ Partili Bülent Bingöl de güvenlik önlemlerine tepki göstererek, emniyet müdüründen aldığı bilgiye göre polis desteğinin Belediye Başkanı Yıldız tarafından talep edildiğini ileri sürdü. Bingöl, belediye meclisi toplantılarının halka açık olduğunu belirterek uygulamayı eleştirdi.

BAŞKANA SU ŞİŞESİ FIRLATILDI

Protestoların sürdüğü sırada Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’a su şişesi fırlatıldı. Olayın ardından salondaki gerginlik daha da arttı. Farklı yerel haber kaynakları da Yıldız’a su şişesi fırlatıldığını doğrularken, olayın protestolar sırasında meydana geldiğini aktardı.

NE OLMUŞTU?

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılmıştı. Yıldız’ın parti değişikliğinin ardından 1 Ekim’de yapılması planlanan ilk belediye meclisi toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilememiş ve 3 Ekim’e ertelenmişti. Parti değişikliğiyle birlikte Çiğli Belediyesi’nde 27 yıldır süren CHP yönetimi de sona ermiş oldu.