Artan girdi maliyetleri ve hızla tırmanan gıda enflasyonu, çiftçiyi üretimden koparma noktasına getirdi. Tarım politikalarına yönelik sert eleştirilerde bulunan YENİ Parti lideri Özgür Özel, Türkiye'nin eskiden dünyada kendi kendine yetebilen yedi ülkeden biriyken, bugün gıda enflasyonunda savaş ve kıtlık ülkeleriyle birlikte ilk beşte yer almasına tepki gösterdi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"KENDİNE YETEN YEDİ ÜLKEDEN ENFLASYONDA İLK BEŞE…"

Tabii bu çilekte de şeftalide de, armutta da erikte de farklı değil. Bunun için bir kere çok açık bir şeyi görmek lazım. Bir ürün geçen sene 200 liradan satılıp mazot 50 lirayken 4 litre mazot alıyorsa; bu sene bundan 2,5 kilo satıp 1 litre mazot alıyorsa burada bu ticaret olmaz, bu ticaret dönmez, bu evler dönmez. En sonunda sokağa da dökerler, kuyuya da atarlar, ağaçları da sökerler. Kimse artık bu işten geçinmez. ‘Varsın geçinmesin’ diyemezsin. Türkiye kendi kendine yetebilen yedi ülkeden biriydi dünyada. Şimdi gıda enflasyonunda ilk beşin içinde. Bizden kötü ülkeler; Arjantin, Venezuela, İran, Güney Sudan falan. Yani ya savaşta ya kıtlıkta ya iç savaş olan ülkeler. Avrupa’nın gıda enflasyonu yıllık yüzde 1,9. Türkiye’nin gıda enflasyonu yüzde 35. Türkiye’de her şeyden beka sorunu buluyorlar, esas beka sorunu budur. Eğer sen çiftçine gerekli desteklemeyi yapmazsan, onu yıldırırsan, perişan edersen; gelecek sene artık hem bu ürünü üretip satamazsın hem çilek alacaksın, Yunanistan’dan almak durumunda kalırsın, İtalya’dan erik alırsın, şeftaliyi bir başka memleketten alırsın. Bunun için biz açık ve net şekilde, ümit ediyorum YENİ Parti iktidar olduğunda hem köylerde üretici kooperatifleri kurulması… İzmir’de süt kooperatifleri var üyeleri para kazanıyor. Üyeleri hem çok ucuza ürününü satmak zorunda kalmıyor, hem kooperatifin karından yıl sonunda para alıyor. Sizin önümüzdeki dönemde başta incir bu tip stratejik ürünlerde kooperatifleşmeniz, birliklerin kurulması, birlikte pazarlık gücünü artırmanız, varsa soğuk hava depoları, bunların sizin sahibi olduğunuz kooperatifler tarafından yapılması, desteklenmesi bizler tarafından son derece önemli.

ÇİFTÇİYE VERGİSİZ MAZOT SÖZÜ

Çiftçinin hakkını alamadığı bir düzende kimsenin güvende olamayacağını söyleyen Özel, çiftçiye vergisiz mazot sözü verdi: