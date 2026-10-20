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Kaynak: Haber Merkezi

Yerli üreticiler artan mazot, ilaç ve işçilik maliyetleri karşısında satış fiyatlarının yetersiz kaldığını belirtiyor. Maliyetini dahi karşılayamayan binlerce ton meyve ve sebze tarlada çürümeye terk ediliyor. Aylarca emek veren, bağını budayan, ilaçlayan, sulayan ve hasat için masraf yapan üretici, şimdi ürününü değerinde satabilmenin mücadelesini veriyor.

Nefes'ten Selenay Yağcı'nın haberine göre, Adana’dan İzmir’e, Antalya’dan Şanlıurfa’ya birçok kentte çiftçiler, zararına bile satamadıkları ürünlerini duyurmak için çektikleri videolarla bakanlıklara seslenerek destek istediklerini belirtti.

İzmir Tire’de çiftçiler, yerli cevizin kilogram fiyatının 50 liraya kadar düştüğünü ve ürünün satış fiyatının maliyetin altında kaldığını anlattı. Mazotun litresinin 2 kilo ceviz etmediğini kaydeden üreticiler, “Fiyatın bu kadar düşeceğini bilseydik ağaçta bırakırdık, en azından bu kadar zarar etmezdik” diye isyan etti.

Antalya’da bir çiftçi, elmanın alım fiyatının 4 TL’ye düşmesine isyan etti. Bahçesinde 100 ton elma bulunduğunu anlatan üretici, “Markette 50-60 TL olan elma burada nasıl 4 TL olur? Ben bittim. Sesimi duyun” dedi. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, elmaların maliyetine satıldığını vurguladı.

ŞEKERE ZAM YANSIR

Elazığ’dan Eskişehir’e, Yozgat’tan Kahramanmaraş’a birçok şehirde şeker pancarı üreticisi de maliyetin altında kalan alım fiyatlarına isyan etti. Elbistan Ziraat Odası Başkanı Vefa Bulut, maliyeti 4 bin TL olan şeker pancarında alım fiyatının maliyeti karşılamadığını vurgulayarak, “Bu fiyatla çiftçi büyük darbe alır. Maliyet baskısındaki çiftçiler seneye ekemez. Bu durum vatandaşın daha pahalıya şeker almasına neden olur” diye konuştu.

Şanlıurfa Fıstık Üreticileri Birlik Başkanı Faruk Akbaş, üretim maliyetlerinin ikiye katlandığını belirterek, 1 ton kırmızı kabuklu fıstığın 550-600 bin TL arasında satıldığını, bunun yaklaşık 300 bin TL’sinin masraflara gittiğini, asgari ücretten az kazanç kaldığını söyledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, narenciye üreticisinin ürününü satamadığını belirterek, “Çiftçinin durumu perişan. Limonu 5 liraya satıp masrafını çıkarmaya razı ama tüccar yok. Bedavaya satsak bile İstanbul’a gitmesinin lojistik maliyeti 28 lira. 5 liraya tüccar alsa, markette 38-40 liraya satılması lazım. Limon dalında 1 liraya kadar düştü” ifadelerini kullandı.