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Kaynak: İHA

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, B-Reçete uygulamasında Bitki Koruma Ürünleri reçetelerinin, üreticilerin sistemde kayıtlı olan alan ve ürün bilgilerine göre düzenlendiği aktarıldı.

Zirai ilaç tedarik sürecinde herhangi bir aksama yaşanmaması adına, kayıt sistemlerindeki verilerin ve iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olmasının kritik önem taşıdığı da aktarıldı.

B-Reçete altyapı sistemlerinin, tarımsal üretimin dijital takibini sağlayan üç büyük veri tabanı ile entegre çalıştığı açıklandı. Reçetelerin sorunsuz oluşturulabilmesi için şu onaylı sistemlerdeki veriler esas alınıyor:

"ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi), KOBÜKS (Köy Bazlı Ürün Kayıt Sistemi), TÜKAS (Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi)"

SORUNSUZ İLAÇ ALIMI İÇİN 3 ALTIN KURAL

Üreticilerin zirai ilaç alım esnasında kuyruklarda beklememesi ve sistem engeline takılmaması için şu kurallara uyması gerekiyor:

"Sistem Kayıtlarının Güncellenmesi: ÇKS, KOBÜKS ve TÜKAS kayıtlarının güncel olduğundan emin olunmalıdır. Doğru Ürün ve Alan Beyanı: Üretim yapılan alan ve yetiştirilen ürün bilgileri sisteme eksiksiz ve doğru şekilde kaydedilmelidir. Güncel İletişim Bilgileri: Başta cep telefonu numaraları olmak üzere tüm iletişim verileri güncel tutulmalıdır"