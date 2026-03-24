Türkiye genelinde pek çok şirketin iflası gelmeye devam ediyor. Kredi oranlarındaki artış şirketleri bir bir iflasa sürüklüyor.

7 Haziran 2023 tarihinde hayvan yemi toptan ticareti (kuş yemi, yemlik kökleri, yemlik kıvırcık lahana, darı, kaplıca, yonca, yemlik mısır vb. ile kepek, kırma, küspe, vb.) konularında hizmet veren tarım şirketi Akçakaya Yem Tarım Ve Hayvancılık Sanayi Ticaret resmen iflas etti.

Kahramanmaraş 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 14 Kasım 2025 yılındaki iflas kararına ait mahkemeden yeni bir tebliğ geldi. 166. maddesi gereğince iflas kararı tebliğ edildi. Bu yolla şirketin iflas kararı tamamen açılmış oldu.

Şirket 2024 yılında konkordato ilan etmişti.