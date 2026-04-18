Kolombiya’da 2026 seçimlerine giden süreçte tansiyon, suikast iddialarıyla zirveye tırmandı. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA), kendi partisinin cumhurbaşkanı adayı Ivan Cepeda’ya yönelik bir saldırı planına dair gerçek verilere sahip olduğunu savundu.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Petro, "Kolombiya'da tehditler her yerde ancak gerçek planlar önceden etkisiz hale getirilmelidir" diyerek istihbarat desteği istedi. Petro ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’a seçim sürecine verdiği destekten dolayı teşekkür ederken, suikast girişimlerinin kökeninin aynı odaklar olduğunu öne sürdü.

CEPEDA: GERİ ADIM ATMAYACAĞIM

cgtnturk.com'un haberine göre, hedefteki isim olan Tarihsel Pakt’ın adayı Ivan Cepeda, olayı bir skandala dönüştürmek istemediğini ancak yetkililerden ayrıntılı rapor beklediğini belirtti. Kararlı bir duruş sergileyen Cepeda, "Seçim kampanyasından vazgeçmem söz konusu değil. Korku ya da panik yaratmak istemiyorum, siyasi çalışmalarıma devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

MUHALEFET ADAYLARI DA TEHDİT ALTINDA

Gerilim sadece iktidar kanadıyla sınırlı değil. Muhalefet adayları Paloma Valencia ve Abelardo de la Espriella’ya yönelik ölüm tehditlerinin de sosyal medyada yayıldığı aktarıldı. Muhalif isimler, Cumhurbaşkanı Petro’yu kendilerine yönelik tehditleri görmezden gelmekle suçlayarak seçim maratonunu sürdüreceklerini açıkladı.

KOLOMBİYA’NIN KANLI SEÇİM SÜRECİ

Ülkedeki şiddet sarmalı daha önce trajik sonuçlar doğurmuştu. 2026 seçimlerinin en güçlü sağ adaylarından biri olan Senatör Miguel Uribe Turbay, 7 Haziran’da uğradığı silahlı saldırı sonucu 12 Ağustos’ta hayatını kaybetmişti. Uribe cinayeti sonrası hükümet, güvenlik zafiyeti nedeniyle sert eleştirilerin hedefi olmuştu.

Kolombiya, bu ağır güvenlik endişeleri altında 31 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için sandık başına gidecek.