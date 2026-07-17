Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) mutlak butlan kararı sonrası yol ayrımına gelen Özgür Özel ve ekibi yeni parti çalışmaları hız kazandı.



Parti çalışmalarının başladığını duyuran Özel, partinin ismi için 'şimdilik yeni parti' diyelim derken, kamuoyunda CHP bölünüyor mu tartışmalarını da beraberinde getirdi.



Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Hürriyet gazetesinde kaleme aldığı yazısında bu tartışmalara değindi ve yani parti kulislerine dair duyumları köşesine taşıdı.



Selvi yazısında; Özgür Özel, ‘Yeni Parti’nin isminin belli olduğunu ve logosunun çalışıldığını açıkladı. İlk başlarda isminde CHP’nin geçtiği bir parti düşünülüyordu.

Ancak Ekrem İmamoğlu, CHP’nin bagajını sırtlamak istemeyince yeni bir partinin kurulmasına karar verildi. ‘Yeni Parti’nin bir özelliği var. CHP’siz bir parti olacak. Ama CHP tabanından oy alacak.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu eğer CHP’siz bir parti kurarlarsa siyasi hayatlarının en büyük ikinci yanlışını yaparlar. Özgür Özel’in birinci yanlışı CHP’den ayrılmak olur. CHP’yi bölmek olur. Anladığım kadarıyla kendilerini dev aynasında görüyorlar. ‘Yeni Parti’yi kurunca silip süpüreceklerini düşünüyorlar.'' ifadelerine yer verdi.





GENEL BAŞKAN ÖZGÜR ÖZEL

Kurulacak yeni partinin genel başkanının kim olacağına da değinen Selvi ''‘Yeni Parti’nin genel merkez binası olarak Gelecek Partisi’nin boşalttığı Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki binayı düşünüyorlarmış. Bir an önce partiyi kurup, tabelayı asmak istiyorlar.

‘Yeni Parti’nin genel başkanı Özgür Özel olacak. Ekrem İmamoğlu bir ara genel başkanlık planı yapıyordu ama anlaşmaya varmışlar.''



O İSİMLER KADRODA YOK

Ancak partide Özgür Özel’in çekirdek kadrosu olmayacak. Ekrem İmamoğlu, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut ve Umut Akdoğan’ı istemiyormuş. Özgür Özel, yakın arkadaşlarını nasıl satacak merak ediyorum. Özgür Özel de Turan Taşkın Özer’in yeni partide olmasını istememiş.'' ifadelerini kullandı.









