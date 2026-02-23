Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, lansmanla birlikte seçim sürecinin fiilen başlatılması hedefleniyor. CAO bünyesinde oluşturulan 350 kişilik kadronun da kamuoyuna tanıtılacağı belirtiliyor. Kurmaylar, toplantıda hükümet programının ana çerçevesinin netleşeceğini ifade ederken, “Seçim kampanyasını resmen başlatmış olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

“SAHADA OLACAĞIZ” MESAJI

2 Mart sonrasında saha çalışmalarının hız kazanacağı belirtilirken, parti örgütlerine vaatlerin nasıl anlatılacağına ilişkin kapsamlı bir sunum yapılacağı kaydedildi. Mart ayının sonuna doğru çarşı ve pazar ziyaretlerinin artırılması planlanıyor.

CHP’nin seçim kampanyasında özellikle ekonomik başlıkların öne çıkarılması bekleniyor. Emekliler ve asgari ücretlilere yönelik vaatlerin kampanyanın merkezinde yer alacağı ifade edilirken, bu başlıkları içeren broşürlerin hazırlanarak sahada dağıtılacağı bildirildi.

ÖZEL DE SAHADA OLACAK

Parti kulislerinde, Özel’in de saha programlarına katılarak esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştireceği konuşuluyor. CHP yönetimi, seçim sürecinde doğrudan temas ve yüz yüze iletişim stratejisini ön plana çıkarmayı planlıyor.

İMAMOĞLU ADAY OLABİLECEK Mİ?

CHP’de seçim kampanyasının yol haritasını belirlemek için düğmeye basması akıllara Ekrem İmamoğlu’nun durumunu getirdi. Diploma iptali İmamoğlu’nun adaylığına engel teşkil ederken Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin 2 Mart’ta lansmana hazırlanması ve seçim kampanyasını fiilen başlatacak olması akıllara yeni senaryoları getirdi.

CHP’li kaynaklar İmamoğlu’nun diploması ile ilgili hukuki sürecin devam ettiğine dikkat çekti. Partinin hukukçularına göre, hukuki süreç yaşanırken seçim olur ve İmamoğlu da başvuruda bulunursa, son tahlilde aday yeterliliğine ilişkin son kararı YSK verecek.

Diğer yandan Özgür Özel geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Kim kazanıyorsa onu aday yapacağız. Ama Ekrem başkanın aday olamamasının faturasını Erdoğan’a ödetmeden yeni bir aday çıkartmak doğru değil” demişti. Özel, Mansur Yavaş aday olmak isterse bu engel olmayacağını da belirtmişti.