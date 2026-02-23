İstanbul’da 23 Şubat Pazartesi planlı elektrik kesintisi yapılacak ilçeler merak ediliyor.
İstanbul’da ışıklar sönüyor: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak?
İstanbul’da 23 Şubat Pazartesi planlı elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler açıklandı; BEDAŞ listesinden kendi mahallelerindeki kesintileri ve saatlerini kolayca sorgulayabilirsiniz.Derleyen: Gül Devrim Koyun
BEDAŞ yayımladıkları duyurularda kesinti uygulanacak semtleri ilan etti.
23 Şubat 2026 Pazartesi günü için İstanbul’da kesinti uygulanacak yerler belli oldu.
İstanbul’da yaşayanlar, elektriklerin ne zaman geleceğini araştırıyor.
BEDAŞ duyurularına göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde planlı elektrik kesintileri yapılacak.
Arnavutköy
Beyoğlu
Sarıyer
Esenyurt
Kağıthane
Bahçelievler
Eyüpsultan
Büyükçekmece
Şişli
Gaziosmanpaşa
Beşiktaş
Bağcılar
Zeytinburnu
Silivri
Fatih
Beylikdüzü
Güngören
Avcılar
Küçükçekmece
Bayrampaşa
