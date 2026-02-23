Yeniçağ Gazetesi
23 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
İSTANBUL'DA OTOBÜSLERİN HIZ SINIRI DÜŞÜRÜLDÜ
Anasayfa Gündem İstanbul’da ışıklar sönüyor: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak?

İstanbul’da ışıklar sönüyor: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak?

İstanbul’da 23 Şubat Pazartesi planlı elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler açıklandı; BEDAŞ listesinden kendi mahallelerindeki kesintileri ve saatlerini kolayca sorgulayabilirsiniz.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
İstanbul’da ışıklar sönüyor: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak? - Resim: 1

İstanbul’da 23 Şubat Pazartesi planlı elektrik kesintisi yapılacak ilçeler merak ediliyor.

1 15
İstanbul’da ışıklar sönüyor: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak? - Resim: 2

BEDAŞ yayımladıkları duyurularda kesinti uygulanacak semtleri ilan etti.

2 15
İstanbul’da ışıklar sönüyor: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak? - Resim: 3


23 Şubat 2026 Pazartesi günü için İstanbul’da kesinti uygulanacak yerler belli oldu.

3 15
İstanbul’da ışıklar sönüyor: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak? - Resim: 4

İstanbul’da yaşayanlar, elektriklerin ne zaman geleceğini araştırıyor.

4 15
İstanbul’da ışıklar sönüyor: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak? - Resim: 5

BEDAŞ duyurularına göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde planlı elektrik kesintileri yapılacak.

5 15
İstanbul’da ışıklar sönüyor: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak? - Resim: 6

Arnavutköy
Beyoğlu

6 15
İstanbul’da ışıklar sönüyor: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak? - Resim: 7

Sarıyer
Esenyurt

7 15
İstanbul’da ışıklar sönüyor: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak? - Resim: 8

Kağıthane
Bahçelievler

8 15
İstanbul’da ışıklar sönüyor: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak? - Resim: 9

Eyüpsultan
Büyükçekmece

9 15
İstanbul’da ışıklar sönüyor: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak? - Resim: 10

Şişli
Gaziosmanpaşa

10 15
İstanbul’da ışıklar sönüyor: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak? - Resim: 11

Beşiktaş
Bağcılar

11 15
İstanbul’da ışıklar sönüyor: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak? - Resim: 12

Zeytinburnu
Silivri

12 15
İstanbul’da ışıklar sönüyor: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak? - Resim: 13

Fatih
Beylikdüzü

13 15
İstanbul’da ışıklar sönüyor: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak? - Resim: 14

Güngören
Avcılar

14 15
İstanbul’da ışıklar sönüyor: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak? - Resim: 15

Küçükçekmece
Bayrampaşa

15 15
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro