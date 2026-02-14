Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlattığı mitinglere devam ediyor.

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 89'uncusu, pazar günü Muğla'da düzenlenecek.

15 ŞUBAT PAZAR MUĞLA MİLAS'TA

CHP'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pazar günü, maviyle yeşilin kucaklaştığı cennet Muğla’da buluşuyoruz! Bize yoksulluğu dayatanlara karşı refahı, Hukuksuzluğa razı etmek isteyenlere karşı adaleti, Toplumu kutuplaştırmaya çalışanlara karşı Türkiye İttifakı’nı savunuyoruz!

Sesimizi kısmaya çalışanlara karşı daha gür, Umudu azaltmaya çalışanlara karşı daha kararlı, Geleceğimizi karartmak isteyenlere karşı daha aydınlık bir Türkiye için meydanlardayız! 15 Şubat Pazar 14.00 Atapark Meydanı / Milas