CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, uyuşturucu kullanımına ilişkin CHP’nin verdiği Meclis araştırma önergesi üzerinde Genel Kurul’da konuştu. Enginyurt, sorunun özellikle gençler arasında büyüdüğünü savunarak, uyuşturucunun Türkiye için bir “beka meselesi” haline geldiğini ifade etti.

Güncel verilere atıfta bulunan Enginyurt, 2024’te yüz binlerce kişinin uyuşturucu bağlantılı suçlardan gözaltına alındığını belirterek, iki yıllık süreçte toplam sayının yaklaşık 750 bine ulaşmış olabileceğini öne sürdü. Uyuşturucu kullanım yaşının 12’ye kadar düştüğünü dile getiren Enginyurt, gençler arasında bağımlılık oranlarının arttığını söyledi.

Operasyonlara rağmen “asıl sorumluların” yakalanmadığını savunan Enginyurt, sokak güvenliği konusunda da endişe verici bir tablo olduğunu ifade etti. Uyuşturucu ile şiddet olayları arasında bağ bulunduğunu öne süren Enginyurt, mücadelede siyasi ayrım gözetilmemesi çağrısı yaptı.

Muhalefet partilerinin destek verdiği araştırma önergesi, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmedi.

Genel Kurul ise toplantı yeter sayısı sağlanamadığı için Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere kapandı.